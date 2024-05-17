Назначен новый прокурор Мангистау

В Мангистауской области – новый прокурор. Им стал Айдос Майлыбаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 мая 2024 года, рассказали в Генеральной прокуратуре РК.

"По согласованию с президентом РК приказом Генерального прокурора от 17 мая 2024 года государственный советник юстиции третьего класса Майлыбаев Айдос Серикканович назначен прокурором Мангистауской области", – говорится в сообщении.

На этом посту он сменил Руфата Куттукова, который занимал должность прокурора Мангистауской области с июля 2022 года.

Айдос Майлыбаев трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2001 году с должности помощника прокурора Тараза Жамбылской области. В разные годы занимал должности прокурора Жамбылского и Панфиловского районов Алматинской области, заместителя прокурора Жамбылской области, первого заместителя прокурора Актюбинской области.

Награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и орденом "Айбын" второй степени за вклад в укрепление законности и правопорядка. Почетный работник прокуратуры.

До назначения на новую должность более четырех лет был прокурором Акмолинской области.