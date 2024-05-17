Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Назначен новый прокурор Мангистау

Назначен новый прокурор Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:11 Фото: Telegram/GenPr
В Мангистауской области – новый прокурор. Им стал Айдос Майлыбаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 мая 2024 года, рассказали в Генеральной прокуратуре РК.

"По согласованию с президентом РК приказом Генерального прокурора от 17 мая 2024 года государственный советник юстиции третьего класса Майлыбаев Айдос Серикканович назначен прокурором Мангистауской области", – говорится в сообщении.

На этом посту он сменил Руфата Куттукова, который занимал должность прокурора Мангистауской области с июля 2022 года.

Айдос Майлыбаев трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2001 году с должности помощника прокурора Тараза Жамбылской области. В разные годы занимал должности прокурора Жамбылского и Панфиловского районов Алматинской области, заместителя прокурора Жамбылской области, первого заместителя прокурора Актюбинской области.

Награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и орденом "Айбын" второй степени за вклад в укрепление законности и правопорядка. Почетный работник прокуратуры.

До назначения на новую должность более четырех лет был прокурором Акмолинской области.

Читайте также

Мировые лидеры поздравляют Токаева с днем рождения
Мировые лидеры поздравляют Токаева с днем рождения
Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области
Нурдаулет Килыбай стал новым акимом Мангистауской области
За год товарооборот Казахстана с Малайзией вырос до 245 млн долларов
За год товарооборот Казахстана с Малайзией вырос до 245 млн долларов
Динара Халдарова
Мангистау Мангистауская область 2024 год Назначения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Изменились правила прохождение медосмотра
В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: