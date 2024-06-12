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Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества

Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 12:07 Фото: akorda.kz
В Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, прибывшего с государственным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль представили друг другу членов официальных делегаций.
Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 12:07

Фото: akorda.kz

Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 12:07

Фото: akorda.kz

Начальник роты Почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.

Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 12:07

Фото: akorda.kz

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.


Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Юн Сок Ёля за то, что он принял приглашение посетить Казахстан, и отметил, что рассматривает данный визит как проявление искреннего устремления к углублению двустороннего сотрудничества.


Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 12:07

Фото: akorda.kz

"Сегодняшний визит имеет огромное значение для обеих сторон. Корея является для нас надежным стратегическим партнером. Отношения между двумя странами, основанные на традиционной дружбе, имеют глубокие корни. У нас сложились тесные связи на всех уровнях. Вопросы нашей общей повестки дня решаются в деловом духе и на конструктивной основе. Сегодня объем двустороннего товарооборота достиг 6 млрд долларов. Безусловно, это результат совместных усилий. Мы реализовали масштабные экономические проекты, а наше инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом. В настоящее время в Казахстане работают более 700 совместных предприятий с участием корейского капитала. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи. Корейская диаспора в Казахстане, являясь "золотым мостом дружбы", вносит огромный вклад в укрепление контактов межу народами. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении нашего многогранного взаимодействия и выведении казахско-корейских отношений на качественно новый уровень. Уверен, что ваш визит придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества".Касым-Жомарт Токаев

Президент Юн Сок Ёль подчеркнул, что с большим удовлетворением посещает с государственным визитом Казахстан накануне 15-летия установления стратегического партнерства между двумя странами.

"Сегодня отношения между нашими государствами поддерживаются на самом высоком уровне. Многие корейские компании инвестируют в Казахстан, способствуя, таким образом, созданию рабочих мест и развитию промышленности. Кроме того, они вносят свой вклад в модернизацию национальной инфраструктуры Казахстана, участвуя в таких проектах, как строительство БАКАД и парогазовой электростанции. Мы намерены расширять взаимодействие в таких перспективных областях, как добыча критически важного сырья, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. В целом, сейчас сложился хороший момент, когда два государства должны расширять горизонты сотрудничества. В преддверии визита правительство Кореи объявило об инициативе сотрудничества Кореи со странами Центральной Азии K-Silk Road. Эта первая дипломатическая стратегия Кореи в отношении Центральной Азии", – сказал лидер Кореи.

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль вновь подтвердили намерение реализовать договоренности о выведении отношений между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства, достигнутые в ходе визита президента Казахстана в Корею.


В ходе встречи также состоялся всесторонний обмен мнениями по региональной и глобальной повестке дня. Глава нашего государства отметил, что Казахстан и Корея, имея схожие позиции по многим международным вопросам и будучи средними державами, могут внести свой вклад в разрешение геополитических противоречий.

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