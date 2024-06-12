Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты Почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.

Фото: akorda.kz

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.





Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Юн Сок Ёля за то, что он принял приглашение посетить Казахстан, и отметил, что рассматривает данный визит как проявление искреннего устремления к углублению двустороннего сотрудничества.





Фото: akorda.kz

"Сегодняшний визит имеет огромное значение для обеих сторон. Корея является для нас надежным стратегическим партнером. Отношения между двумя странами, основанные на традиционной дружбе, имеют глубокие корни. У нас сложились тесные связи на всех уровнях. Вопросы нашей общей повестки дня решаются в деловом духе и на конструктивной основе. Сегодня объем двустороннего товарооборота достиг 6 млрд долларов. Безусловно, это результат совместных усилий. Мы реализовали масштабные экономические проекты, а наше инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом. В настоящее время в Казахстане работают более 700 совместных предприятий с участием корейского капитала. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи. Корейская диаспора в Казахстане, являясь "золотым мостом дружбы", вносит огромный вклад в укрепление контактов межу народами. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении нашего многогранного взаимодействия и выведении казахско-корейских отношений на качественно новый уровень. Уверен, что ваш визит придаст дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества". Касым-Жомарт Токаев

Президент Юн Сок Ёль подчеркнул, что с большим удовлетворением посещает с государственным визитом Казахстан накануне 15-летия установления стратегического партнерства между двумя странами.