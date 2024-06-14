Депутаты Казахстана и России обсудили вопросы рационального использования трансграничных рек

В Астане прошло заседание Межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между Мажилисом Парламента Республики Казахстан и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации с участием спикера Мажилиса Ерлана Кошанова.

В преддверии заседания председатель Мажилиса принял первого заместителя председателя Государственной Думы, сопредседателя Комиссии с российской стороны Александра Жукова. На встрече стороны обсудили основные аспекты предстоящей повестки и расширения сотрудничества между парламентами двух стран в целом.

Решение о возобновлении работы Межпалатной парламентской комиссии было принято в ходе официального визита председателя Мажилиса Ерлана Кошанова в Российскую Федерацию. Открывая заседание в Астане, спикер Палаты подчеркнул, что Россия является надежным союзником и стратегическим партнером Казахстана.

Фото Т. Таныбаева

"С каждым годом наши отношения только крепнут. Это благодаря лидерам наших стран – Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву и Владимиру Владимировичу Путину, которые вывели их на новый уровень развития. В Казахстане дорожат многовековыми узами дружбы наших народов", – отметил Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что за годы добрососедства между Казахстаном и Россией сформирована прочная договорная база, направленная на укрепление дружбы и доверия. Он отметил, что страны связывает самая протяженная граница в мире, объем взаимной торговли в прошлом году существенно вырос, при этом порядка 70% товарооборота приходится на межрегиональную и приграничную торговлю, в которой задействованы тысячи компаний и миллионы людей двух стран.

"Важную роль в развитии двусторонних отношений занимает межпарламентское сотрудничество. Мы довольно часто встречаемся на различных площадках, обмениваемся мнениями. Каждая наша встреча полна новых идей и инициатив. Радует, что мы всегда находим общее понимание по многим актуальным вопросам. И то, что сегодня мы возобновляем работу нашей Комиссии после долгой паузы, тоже говорит о нашей глубокой заинтересованности в совместной работе", – добавил Ерлан Кошанов.

Фото Т. Таныбаева

Большой потенциал межпарламентского сотрудничества отметил в своем приветственном слове и первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков.

"Лидеры наших стран ставят перед парламентами задачу содействовать развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах. Нам необходимо законодательно обеспечивать реализацию договоренностей наших президентов. Очень важно повышать эффективность взаимодействия в парламентском измерении, решать вопросы, которые волнуют наших граждан", – заключил замглавы Госдумы.

Была также отмечена активная и эффективная работа парламентских групп дружбы между двумя странами под руководством Павла Казанцева и Виктора Селиверстова. В качестве примера их слаженной работы спикер Мажилиса привел решение проблемы казахстанских грузоперевозчиков на границе России и Казахстана. Все актуальные вопросы двустороннего взаимодействия вошли в повестку заседания Межпалатной парламентской комиссии.

"Цели заседания сегодняшней комиссии – это расширение и укрепление межпарламентских связей. Мы с казахстанским депутатским корпусом хорошо знакомы, регулярно встречаемся, проводим видеоконференции по текущим вопросам. Сегодня повестка дня очень плотная. Уверен, все то, что сегодня будет сказано, в ближайшее время претворится в конкретные действия", – отметил член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Виктор Селиверстов.

Фото Т. Таныбаева

В ходе заседания депутаты обменялись законотворческим опытом в сферах цифрового права и повышения цифровой грамотности населения, климатического законодательства, регулирования волонтерской деятельности. Также были подняты вопросы сотрудничества в энергетике, транспортно-логистической сфере, в том числе вопрос снятия барьеров для пересечения казахстанскими перевозчиками пограничных переходов на российско-белорусской границе, развитие межрегионального сообщения между городами Казахстан и России. В повестку вошли также вопросы сотрудничества в области окружающей среды и рационального использования трансграничных рек, увеличения объемов двустороннего товарооборота и устранению барьеров во взаимной торговле и другие.

Заседание прошло под сопредседательством вице-спикера Мажилиса Альберта Рау и зампредседателя Государственной Думы Александра Жукова. В работе Комиссии с казахстанской стороны также приняли участие вице-министры и руководители ответственных государственных структур. По итогам обсуждения участники вынесли решения с рекомендациями государственным органам по каждому пункту повестки.