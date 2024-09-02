Началось совместное заседание палат Парламента Казахстана

Совместное заседание палат Парламента, посвященное открытию третьей сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, началось 2 сентября 2024 года в Астане, сообщает Zakon.kz.

В совместном заседании принимают участие депутаты Сената и Мажилиса, а также руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности.



Об открытии очередной сессии Парламента объявил глава государства, после чего началось исполнение Государственного гимна.



После этого Касым-Жомарт Токаев начал выступать с Посланием народу Казахстана. Его видеотрансляцию можно посмотреть здесь.

28 июня 2024 года сообщалось, что во второй сессии Парламент принял более 100 законов.

