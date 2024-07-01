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Нурлан Коянбаев стал советником акима Туркестанской области

Нурлан Коянбаев стал советником акима Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 19:18 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Казахстанский ведущий Нурлан Коянбаев 1 июля назначен внештатным советником акима Туркестанской области по направлению развития креативной индустрии, сообщает Zakon.kz.
"Распоряжением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды Нурлан Коянбаев назначен внештатным советником акима Туркестанской области по направлению развития креативной индустрии", – говорится в сообщении акимата региона.

Нурлан Коянбаев родился 19 июля 1979 года в Кызылординской области. С 1996 по 2000 год учился на историческом факультете КазНУ им. Аль-Фараби. В 2009-2011 годы учился в Академии экономики и права на факультете финансов и кредита. В 2012-2015 годах окончил магистратуру по специальности "Международные отношения" в КазНУ им. Аль-Фараби.

Работал креативным директором Телерадиокомплекса президента РК, генеральным продюсером национального телеканала "Казахстан". 

Ранее стало известно, что в городе Риддере Восточно-Казахстанской области назначили нового акима. Им стал Думан Рахметкалиев. 

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