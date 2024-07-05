Инфраструктура и логистика: Маулен Ашимбаев обсудил с жителями Шымкента проблемы мегаполиса

Проблемные вопросы города Шымкента и пути их решения спикер Сената Маулен Ашимбаев обсудил с общественностью города, а также встретился с молодежью и работниками предприятий мегаполиса.

Подводя итоги работы сенаторов в прошедшей сессии, Маулен Ашимбаев рассказал о взаимодействии Сената и маслихатов, привлечении их к законотворческому процессу наряду с экспертным и гражданским сообществом. Предложения и инициативы местных представительных органов, по мнению спикера Сената, должны играть ключевую роль в решении вопросов, касающихся развития регионов.

Фото: Сенат РК

"По итогам сессии Парламент принял 102 закона, в том числе затрагивающие такие важнейшие вопросы, как усиление общественного контроля, защита прав женщин и детей, противодействие торговле людьми. Депутаты Сената Парламента регулярно выезжали в регионы, где вместе с коллегами на местах проводили встречи с населением и обсуждали пути решения актуальных проблем. По итогам данной работы в правительство и соответствующие госорганы были направлены 200 депутатских запросов. Надеюсь, что мы продолжим нашу совместную работу такими темпами и во время предстоящей сессии", – отметил Маулен Ашимбаев в своем выступлении, обращаясь к депутатам городского маслихата.

Фото: Сенат РК

Спикер Сената также подчеркнул важность содействия палаты развитию потенциала города и нового формата взаимодействия палаты с маслихатами.

"В результате инициированных президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым реформ произошли значительные изменения в социально-экономической и политической сферах. Усилился баланс между ветвями власти и возросла политическая конкуренция, комплексно модернизированы государственные институты. В результате в настоящее время ведется последовательная работа по формированию новой экономической модели. Уверен, все эти конкретные шаги будут способствовать повышению благосостояния страны и развитию потенциала регионов", – сказал председатель палаты.

Фото: Сенат РК

Вместе с тем обсудили участники встречи и актуальные для мегаполиса вопросы, в частности, речь шла о необходимости решения проблем инфраструктуры и логистики. Было отмечено, что для их решения требуется, в том числе, и выделение средств из республиканского бюджета.

"В Шымкенте имеются вопросы, требующие своевременного решения. Прежде всего это касается строительства международного торгово-логистического центра в рамках поручения главы государства, а также западной кольцевой дороги и дорог в других направлениях. Приоритетное значение для жителей региона имеет и строительство реабилитационного центра для людей с инвалидностью. Поэтому при уточнении республиканского бюджета в ходе новой сессии сенаторы будут внимательно рассматривать эти и другие вопросы, а также прозвучавшие от депутатов маслихата предложения", – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

О роли молодежи в реализации реформ и развитии потенциала Шымкента говорилось в ходе встречи сенаторов с представителями активной молодежи региона. Маулен Ашимбаев рассказал о мерах поддержки молодых казахстанцев, включая госпрограммы, действующие при Сенате Клуб молодых экспертов и Школу аналитики, цель которых открыть новые возможности для молодых талантов.

Фото: Сенат РК

"В Казахстане по инициативе главы государства создаются необходимые условия для реализации потенциала молодежи в сфере образования, для карьерного роста, решаются вопросы обеспечения жильем. Как вы знаете, в марте в Атырау прошел Национальный Курултай, на котором президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев озвучил концепцию "Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех", неразрывно связанную с идеей Справедливого Казахстана и способствующую формированию правильной системы ценностей. Мы считаем, что эти ценности, прежде всего, должны найти отражение среди нашей молодежи", – сказал спикер Сената, обращаясь к участникам встречи.

В ходе визита сенаторы посетили и Центр активного долголетия. С учетом поступивших обращений от работников "AZALA Textile" в адрес постоянных комитетов палаты депутаты также встретились с коллективом предприятия, где ознакомились с технологическим процессом и осмотрели новый терминал аэропорта.