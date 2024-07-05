Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Инфраструктура и логистика: Маулен Ашимбаев обсудил с жителями Шымкента проблемы мегаполиса

Инфраструктура и логистика: Маулен Ашимбаев обсудил с жителями Шымкента проблемы мегаполиса, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 18:46 Фото: Сенат РК
Проблемные вопросы города Шымкента и пути их решения спикер Сената Маулен Ашимбаев обсудил с общественностью города, а также встретился с молодежью и работниками предприятий мегаполиса.

Подводя итоги работы сенаторов в прошедшей сессии, Маулен Ашимбаев рассказал о взаимодействии Сената и маслихатов, привлечении их к законотворческому процессу наряду с экспертным и гражданским сообществом. Предложения и инициативы местных представительных органов, по мнению спикера Сената, должны играть ключевую роль в решении вопросов, касающихся развития регионов.

Маулен Ашимбаев обсудил с жителями Шымкента проблемы мегаполиса, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 18:46

Фото: Сенат РК

"По итогам сессии Парламент принял 102 закона, в том числе затрагивающие такие важнейшие вопросы, как усиление общественного контроля, защита прав женщин и детей, противодействие торговле людьми. Депутаты Сената Парламента регулярно выезжали в регионы, где вместе с коллегами на местах проводили встречи с населением и обсуждали пути решения актуальных проблем. По итогам данной работы в правительство и соответствующие госорганы были направлены 200 депутатских запросов. Надеюсь, что мы продолжим нашу совместную работу такими темпами и во время предстоящей сессии", – отметил Маулен Ашимбаев в своем выступлении, обращаясь к депутатам городского маслихата.
Маулен Ашимбаев обсудил с жителями Шымкента проблемы мегаполиса, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 18:46

Фото: Сенат РК

Спикер Сената также подчеркнул важность содействия палаты развитию потенциала города и нового формата взаимодействия палаты с маслихатами.

"В результате инициированных президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым реформ произошли значительные изменения в социально-экономической и политической сферах. Усилился баланс между ветвями власти и возросла политическая конкуренция, комплексно модернизированы государственные институты. В результате в настоящее время ведется последовательная работа по формированию новой экономической модели. Уверен, все эти конкретные шаги будут способствовать повышению благосостояния страны и развитию потенциала регионов", – сказал председатель палаты.
Маулен Ашимбаев обсудил с жителями Шымкента проблемы мегаполиса, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 18:46

Фото: Сенат РК

Вместе с тем обсудили участники встречи и актуальные для мегаполиса вопросы, в частности, речь шла о необходимости решения проблем инфраструктуры и логистики. Было отмечено, что для их решения требуется, в том числе, и выделение средств из республиканского бюджета.

"В Шымкенте имеются вопросы, требующие своевременного решения. Прежде всего это касается строительства международного торгово-логистического центра в рамках поручения главы государства, а также западной кольцевой дороги и дорог в других направлениях. Приоритетное значение для жителей региона имеет и строительство реабилитационного центра для людей с инвалидностью. Поэтому при уточнении республиканского бюджета в ходе новой сессии сенаторы будут внимательно рассматривать эти и другие вопросы, а также прозвучавшие от депутатов маслихата предложения", – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

О роли молодежи в реализации реформ и развитии потенциала Шымкента говорилось в ходе встречи сенаторов с представителями активной молодежи региона. Маулен Ашимбаев рассказал о мерах поддержки молодых казахстанцев, включая госпрограммы, действующие при Сенате Клуб молодых экспертов и Школу аналитики, цель которых открыть новые возможности для молодых талантов.

Маулен Ашимбаев обсудил с жителями Шымкента проблемы мегаполиса, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 18:46

Фото: Сенат РК

"В Казахстане по инициативе главы государства создаются необходимые условия для реализации потенциала молодежи в сфере образования, для карьерного роста, решаются вопросы обеспечения жильем. Как вы знаете, в марте в Атырау прошел Национальный Курултай, на котором президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев озвучил концепцию "Ответственный человек – Честный труд – Заслуженный успех", неразрывно связанную с идеей Справедливого Казахстана и способствующую формированию правильной системы ценностей. Мы считаем, что эти ценности, прежде всего, должны найти отражение среди нашей молодежи", – сказал спикер Сената, обращаясь к участникам встречи.

В ходе визита сенаторы посетили и Центр активного долголетия. С учетом поступивших обращений от работников "AZALA Textile" в адрес постоянных комитетов палаты депутаты также встретились с коллективом предприятия, где ознакомились с технологическим процессом и осмотрели новый терминал аэропорта.

Читайте также

Новым акимом Сатпаева стал 33-летний Мурат Бурибаев
Новым акимом Сатпаева назначен 33-летний Мурат Бурибаев
встреча с президентом
О чем поговорили Токаев и Бердымухамедов на личной встрече
президент РК
Лидер Монголии отметил укрепление роли Астаны на международной арене
Айсулу Омарова
Сенат Парламента РК Ашимбаев Маулен Шымкент 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Задержан Кайрат Нуртас
Задержан Кайрат Нуртас
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога
ДЧС Алматы выпустил оперативное предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: