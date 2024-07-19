Олжас Бектенов в ВКО ознакомился с работой уникального завода по производству медтехники

Глава правительства Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область ознакомился с потенциалом отечественного завода по производству медицинской техники и медизделий ТОО "TAKURRA", сообщает Zakon.kz.

Отечественная компания является единственным производителем высокоточных автоматических ИХЛ (иммунохемилюминесцентных) анализаторов в СНГ, передает пресс-служба премьера.

С помощью прибора для исследования крови за 14 минут можно получить результат сразу по 20-ти показателям и выявлять более 150 заболеваний, в том числе и на ранней стадии. Производственная мощность завода – 360 анализаторов и 1,5 млн наборов реагентов.

Генеральный директор ТОО "TAKURRA" Андрей Кайзер сообщил премьер-министру о готовности компании заменить в государственных больницах зарубежные анализаторы на отечественные.

"Главой государства поставлена задача увеличить казахстанское содержание в закупках и долю офтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями. Мы стремимся к импортозамещению. Поручаю Министерству здравоохранения провести анализ и изучить вопрос по постепенному наращиванию доли отечественных анализаторов", – отметил Олжас Бектенов.

Глава правительства был также проинформирован о планах по запуску модульной автоматизированной системы ПЦР-тестов в реальном времени и выпуску медицинских изделий отечественного производства.

Фото: primeminister.kz

Ранее Олжас Бектенов дал ряд поручений по развитию туристской отрасли в ВКО.