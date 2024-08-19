Олжас Бектенов ознакомился с ходом строительства газопровода Талдыкорган – Ушарал

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Жетысускую область ознакомился с ходом строительства магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал, реализуемого по поручению главы государства, сообщает Zakon.kz.

Общая протяженность магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал составит 302,4 км.

"Проектом предусмотрено строительство шести газопроводов-отводов и автоматических газораспределительных станций. Пропускная способность газопровода – 385 млн куб. м газа в год. Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов доложил, что объект будет эксплуатироваться в составе действующей единой системы магистрального газопровода Алматы – Талдыкорган, завершение строительства и запуск планируется в конце 2026 года", – сообщили в пресс-службе правительства.

Новый магистральный газопровод Талдыкорган – Ушарал обеспечит природным газом 66 населенных пунктов Аксуского, Сарканского, Алакольского районов, где проживает 124 тыс. жителей. По завершении строительства и подключении уровень газификации области вырастет с 47,6 до 90%.

Премьер-министр подчеркнул, что новый газопровод обеспечит энергетическую безопасность и стабильное газоснабжение жилых домов, социальных объектов и промышленных предприятий области. Это способствует устойчивому развитию региона и повышению качества жизни. Дополнительный положительный эффект будет в виде роста деловой активности, развития малого и среднего бизнеса с созданием новых рабочих мест.

В целом в Жетысуской области из 358 населенных пунктов 192 подлежат газификации, газифицировано 37 населенных пунктов, доступ к газу получили 334 тыс. человек (47,6%). Всего в стране по итогам 2023 года уровень газификации населения составил 60% (12 млн человек имеют доступ к газу).

"Правительство придает особое значение реализации масштабных инфраструктурных проектов, инициированных главой государства. Активно вовлекаются ресурсы и средства холдингов "Самрук-Казына" и "Байтерек", рынка внутреннего капитала, прямые иностранные инвестиции и частный капитал в финансирование приоритетных для экономики проектов. За счет средств "Самрук-Казына" выделено 10,4 млрд тенге на реализацию 42 проектов по газификации. Это позволит к концу года подключить к газоснабжению в области Жетісу еще 30 населенных пунктов", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Глава правительства акцентировал внимание на необходимости обеспечения максимально высокой доли казахстанского содержания в товарах и услугах при реализации проектов.

Министерству энергетики и нацкомпании QazaqGaz, акимату области поручено принять все меры для качественной реализации проектов с соблюдением всех установленных сроков. Кроме того, поручено усилить контроль за подключением газа к частным домам.

В 2022 году глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области сказал, что нужно решать проблему газа в регионе. Он заявил о необходимости провести газопровод по маршруту Талдыкорган – Ушарал, что позволит поставлять газ в Аксуский, Саркандский, Алакольский районы, где проживает 180 тыс. человек.