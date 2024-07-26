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Олжас Бектенов проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора в "Семей орманы"

Проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора в &quot;Семей орманы&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 14:23 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Абайскую область совершил облет территории природного резервата "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

Он проверил исполнение поручений главы государства по восстановлению сгоревшего соснового бора и профилактике пожаров, решению проблем в лесном хозяйстве, передает пресс-служба премьера.

"На сегодня в целях ликвидации последствий крупного лесного пожара, произошедшего в июне прошлого года, при котором от огня пострадало порядка 66 тыс. га лесного массива, ведется работа по воспроизводству лесов". Олжас Бектенов

Глава правительства осмотрел комплекс лесного питомника и лесосеменную станцию на территории природного резервата, где с использованием современного шведского оборудования выращивают саженцы сосны с закрытой корневой системой по ускоренной технологии. За один год специалисты получают урожай дважды – всего до 3 млн насаждений. Качество сеянцев с закрытой корневой системой выше тех, которые выращиваются традиционным способом, что обеспечивает высокую приживаемость лесных культур. На территории резервата также реализуются проекты по выращиванию и восстановлению ленточных боров Прииртышья. Наряду с этим на территории резервата "Семей орманы" в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" высажено более 70 тыс. саженцев.

Проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора в "Семей орманы", фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 14:23

Фото: primeminister.kz

Кроме того, для сохранности и защиты здоровых насаждений от распространения стволовых вредителей и образования новых очагов усыхающего леса производится вырубка сгоревшего древостоя. Для утилизации и переработки горельника регионом привлечены инвестиции в объеме 7,5 млрд тенге на строительство деревообрабатывающего комплекса с выпуском готовой продукции – ЛДСП, ДСП, ОСБ, топливных брикетов. На сегодня ведется процедура оформления земельного участка в индустриальной зоне города Семей площадью 55 га. При этом за прошедший год на территории природного резервата собственными силами заготовлено 38,3 тыс. куб. м круглого леса. В рамках проекта планируется создание 530 рабочих мест.

Глава правительства подчеркнул необходимость жесткого контроля за соблюдением правопорядка на территории "Семей орманы". На сегодня сотрудниками МВД и Комитета национальной безопасности при координации прокуратуры уже выявлены факты незаконной вырубки и хищения леса.

"В прошлом году произошел очень серьезный пожар – 66 тыс. га мы потеряли. Это десятая часть "Семей орманы" от всей площади, поэтому предупреждение лесных пожаров – очень серьезная задача. Мы по поручению президента в этом году начали программу по оснащению техникой структур МЧС и лесхоза, которые первыми принимают удар. Эту программу мы будем продолжать, оснащать вас современной техникой. Еще один важный момент, о котором я хотел сказать, по тем организованным преступным группам, которые работают по незаконной вырубке леса. С ними надо бороться. Вы лучше меня знаете, что они есть. Я знаю, поступают даже угрозы отдельным сотрудникам о том, чтобы они давали беспрепятственно заниматься незаконной вырубкой. Вот с этим надо бороться. Здесь и министерству внутренних дел нужно уделить очень серьезное внимание. Лес – это наше национальное достояние. Те, кто занимается незаконной вырубкой, – это враги государства. Здесь все государство должно взяться и принципиально нанести удар. Это ваша задача, и задача правоохранительных органов". Олжас Бектенов
Проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора в "Семей орманы", фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 14:23

Фото: primeminister.kz

Олжас Бектенов поднял также вопросы обновления материально-технической базы, мер поддержки работников лесничества. Так, в рамках Комплексного плана на 2023-2027 годы по поэтапному укреплению материального технического оснащения для резервата "Семей орманы" в прошлом году приобретены 37 единиц специальных транспортных средств на общую сумму 1,4 млрд тенге, в том числе пожарные машины, малые лесопожарные комплексы, трактор, патрульная машина. Работы продолжаются.

В целях поддержки работников лесных и природоохранных организаций по поручению президента в прошлом году на 100% была повышена заработная плата 12 876 сотрудникам государственной лесной охраны. В текущем году постановлением правительства с 1 июля работники лесных и природоохранных учреждений страны начали получать надбавки к должностному окладу. До 100% надбавку к должностному окладу получают работники лесных пожарных станций, лесных учреждений, природоохранных и лесоустроительной организаций. Всего доплатой охвачены порядка 3,3 тыс. работников. На 2024-2027 годы из республиканского бюджета для этих целей предусмотрено 8,4 млрд тенге.

Глава правительства подчеркнул важность противопожарной безопасности и поручил обеспечить постоянную боевую готовность сил и средств противопожарных служб резервата "Семей орманы", ДЧС области и акимата.

"Вопросу сохранения лесных массивов и противопожарным мероприятиям мы уделяем особое внимание. Нельзя допустить повторения трагедии. Профилактические меры важно реализовывать в полном объеме – не на бумаге, а на деле. Для этого мы продолжим оснащение резервата, в том числе установим систему раннего обнаружения лесных пожаров". Олжас Бектенов

Министерству экологии и природных ресурсов совместно с акиматом Абайской области и заинтересованными государственными органами поручено продолжить работы по материально-техническому оснащению и воспроизводству лесов в "Семей Орманы", а также оказать поддержку в реализации проекта по разработке горельника.

На сегодня для профилактики природных пожаров и своевременного реагирования в области Абай созданы 32 мобильные группы численностью 132 человека. Осуществляется дежурство вертолетом "Казавиаспас" и проводится патрулирование территории. Проведено 404 рейдовых мероприятия, к административной ответственности привлечено 109 нарушителей.

Олжас Бектенов проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 14:23

Фото: primeminister.kz

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