Пожар в резервате "Семей Орманы" локализован
Фото: МЧС РК
Природный пожар в Абайской области на территории резервата "Семей Орманы" локализован, сообщает Zakon.kz.
По словам МЧС РК, пожар локализован 5 августа в 10:21.
"5 августа в 10:21 загорание лесного массива на территории ГЛПР "Семей Орманы" локализовано. По данным резервата площадь горения составляет 27 га".МЧС РК
Пожар начался 4 августа в 15:30. МЧС по Абайской области поступило сообщение о загорании на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы".
Для разведки и тушения с воздуха с применением водосливного устройства задействовали вертолеты Казавиаспас МЧС и Министерства обороны.
Количество задействованных сил и средств МЧС и лесного хозяйства составляло порядка 130 человек и 25 единиц техники.
В связи со стабилизацией обстановки подразделения МЧС вернулись на места постоянной дислокации.
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