Касымбек представил планы по дальнейшему развитию Астаны
По данным Акорды, Касымбек также доложил, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика:
- объем инвестиций составил более 632 млрд тенге, что на 13,2% выше аналогичного периода прошлого года;
- активно реализуются проекты в сферах обрабатывающей промышленности, медицины, образования, транспорта и логистики.
Кроме того, аким проинформировал о строительстве школ, доступного льготного жилья и медицинских центров, сносе аварийных ветхих домов, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города:
- в этом году будет построено более 20 школ и шесть студенческих общежитий на 4500 мест;
- планируется благоустроить 170 дворовых и общественных пространств, в том числе парки, скверы, бульвары, и отремонтировать порядка 70 улиц.
В продолжении Касымбек рассказал о проводимой системной работе по завершению жилых комплексов-долгостроев.
Также аким затронул и подготовку к отопительному сезону: в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции "Тельмана", вторую очередь газовой тепловой станции "Туран" и угольную часть ТЭЦ-3.
"Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по социально-экономическому развитию и благоустройству города, а также подготовке к V Всемирным играм кочевников", – сказано в заключении.
Ранее Токаев принимал акима Жамбылской области. Ербол Карашукеев рассказал президенту об успехах региона.