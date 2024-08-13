Касымбек представил планы по дальнейшему развитию Астаны

Сегодня, 13 августа 2024 года, состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с акимом Астаны Женисом Касымбеком. Градоначальник представил информацию о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы за первое полугодие 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, Касымбек также доложил, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика:

объем инвестиций составил более 632 млрд тенге, что на 13,2% выше аналогичного периода прошлого года;

активно реализуются проекты в сферах обрабатывающей промышленности, медицины, образования, транспорта и логистики.

Кроме того, аким проинформировал о строительстве школ, доступного льготного жилья и медицинских центров, сносе аварийных ветхих домов, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города:

в этом году будет построено более 20 школ и шесть студенческих общежитий на 4500 мест;

планируется благоустроить 170 дворовых и общественных пространств, в том числе парки, скверы, бульвары, и отремонтировать порядка 70 улиц.

В продолжении Касымбек рассказал о проводимой системной работе по завершению жилых комплексов-долгостроев.

Также аким затронул и подготовку к отопительному сезону: в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции "Тельмана", вторую очередь газовой тепловой станции "Туран" и угольную часть ТЭЦ-3.





"Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по социально-экономическому развитию и благоустройству города, а также подготовке к V Всемирным играм кочевников", – сказано в заключении.

Ранее Токаев принимал акима Жамбылской области. Ербол Карашукеев рассказал президенту об успехах региона.