Аким Жамбылской области рассказал Токаеву об успехах региона
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 13 августа 2024 года принял акима Жамбылской области Ербола Карашукеева. Президенту рассказали о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Карашукеев заявил, что наблюдается динамичный рост экономики области:
- в сфере строительства – на 12,3%, связи – на 8,5%, транспорта – на 7,4%, аграрном секторе – на 4%, ввода жилья – на 2,3% (311 тыс. кв. м);
- в основной капитал привлечено 196,3 млрд тенге. Инвестиционный портфель региона до 2027 года включает 70 проектов на 2,5 трлн тенге, что позволит создать 6,3 тыс. рабочих мест;
- до конца года планируется запустить 19 новых производств;
- доля обрабатывающего сектора в экономику региона составила 64,5%. При этом ключевая роль отводится фосфорной промышленности в рамках соглашений с крупными иностранными компаниями;
- в настоящее время аграрии области приступили к уборке урожая. Прогнозный объем валового сбора основных культур ожидается на уровне 2,1 млн тонн.
Также аким рассказал о развитии социальной инфраструктуры:
- ведется строительство 26 объектов здравоохранения, 41 объекта образования;
- в этом году планируется приобрести 452 единицы медицинского оборудования и 38 санитарных автомобилей;
- планируется открытие 19 школ до конца этого года, что позволит решить проблему двух аварийных, четырех трехсменных, трех ветхих и 10 школ с дефицитом ученических мест;
- в рамках исполнения поручений главы государства до конца года централизованным водоснабжением будут обеспечены 37 населенных пунктов;
- в ходе акции "Таза Қазақстан" проведены работы по очистке территорий историко-культурных памятников, парков и скверов, каналов и арыков, высажены около 60 тыс. саженцев.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил акиму области обеспечить дальнейшее социально-экономическое развитие региона и повысить рост благосостояния населения.
Днем ранее, 12 августа 2024 года, Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. Тогда президент – верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал доклад о деятельности оборонного ведомства за первое полугодие 2024 года.
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