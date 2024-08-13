Аким Жамбылской области рассказал Токаеву об успехах региона

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 13 августа 2024 года принял акима Жамбылской области Ербола Карашукеева. Президенту рассказали о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Карашукеев заявил, что наблюдается динамичный рост экономики области: в сфере строительства – на 12,3%, связи – на 8,5%, транспорта – на 7,4%, аграрном секторе – на 4%, ввода жилья – на 2,3% (311 тыс. кв. м);

в основной капитал привлечено 196,3 млрд тенге. Инвестиционный портфель региона до 2027 года включает 70 проектов на 2,5 трлн тенге, что позволит создать 6,3 тыс. рабочих мест;

до конца года планируется запустить 19 новых производств;

доля обрабатывающего сектора в экономику региона составила 64,5%. При этом ключевая роль отводится фосфорной промышленности в рамках соглашений с крупными иностранными компаниями;

в настоящее время аграрии области приступили к уборке урожая. Прогнозный объем валового сбора основных культур ожидается на уровне 2,1 млн тонн. Также аким рассказал о развитии социальной инфраструктуры: ведется строительство 26 объектов здравоохранения, 41 объекта образования;

в этом году планируется приобрести 452 единицы медицинского оборудования и 38 санитарных автомобилей;

планируется открытие 19 школ до конца этого года, что позволит решить проблему двух аварийных, четырех трехсменных, трех ветхих и 10 школ с дефицитом ученических мест;

в рамках исполнения поручений главы государства до конца года централизованным водоснабжением будут обеспечены 37 населенных пунктов;

в ходе акции "Таза Қазақстан" проведены работы по очистке территорий историко-культурных памятников, парков и скверов, каналов и арыков, высажены около 60 тыс. саженцев. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил акиму области обеспечить дальнейшее социально-экономическое развитие региона и повысить рост благосостояния населения. Днем ранее, 12 августа 2024 года, Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. Тогда президент – верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал доклад о деятельности оборонного ведомства за первое полугодие 2024 года. Читайте также Азиз Кажденбек получил руководящую должность в акимате Алматы Данияр Ашимбаев: Для Казахстана принципиально важно развитие систем евразийской безопасности Касым-Жомарта Токаева пригласили осенью в Туркменистан

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