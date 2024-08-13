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Аким Жамбылской области рассказал Токаеву об успехах региона

Аким Жамбылской области рассказал Токаеву об успехах региона, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 12:38 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 13 августа 2024 года принял акима Жамбылской области Ербола Карашукеева. Президенту рассказали о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Карашукеев заявил, что наблюдается динамичный рост экономики области:

  • в сфере строительства – на 12,3%, связи – на 8,5%, транспорта – на 7,4%, аграрном секторе – на 4%, ввода жилья – на 2,3% (311 тыс. кв. м);
  • в основной капитал привлечено 196,3 млрд тенге. Инвестиционный портфель региона до 2027 года включает 70 проектов на 2,5 трлн тенге, что позволит создать 6,3 тыс. рабочих мест;
  • до конца года планируется запустить 19 новых производств;
  • доля обрабатывающего сектора в экономику региона составила 64,5%. При этом ключевая роль отводится фосфорной промышленности в рамках соглашений с крупными иностранными компаниями;
  • в настоящее время аграрии области приступили к уборке урожая. Прогнозный объем валового сбора основных культур ожидается на уровне 2,1 млн тонн.

Также аким рассказал о развитии социальной инфраструктуры:

  • ведется строительство 26 объектов здравоохранения, 41 объекта образования;
  • в этом году планируется приобрести 452 единицы медицинского оборудования и 38 санитарных автомобилей;
  • планируется открытие 19 школ до конца этого года, что позволит решить проблему двух аварийных, четырех трехсменных, трех ветхих и 10 школ с дефицитом ученических мест;
  • в рамках исполнения поручений главы государства до конца года централизованным водоснабжением будут обеспечены 37 населенных пунктов;
  • в ходе акции "Таза Қазақстан" проведены работы по очистке территорий историко-культурных памятников, парков и скверов, каналов и арыков, высажены около 60 тыс. саженцев.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил акиму области обеспечить дальнейшее социально-экономическое развитие региона и повысить рост благосостояния населения.

Днем ранее, 12 августа 2024 года, Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. Тогда президент – верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал доклад о деятельности оборонного ведомства за первое полугодие 2024 года.

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