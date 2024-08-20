Реализация Послания президента: создан промышленный каркас Казахстана

В рамках исполнения поручений президента Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана", правительство приняло ряд системных мер, сообщает Zakon.kz.

Принятые меры касаются диверсификации экономики, стимулирования отечественного производства и полноценного запуска системы офтейк-контрактов.



Так, для развития обрабатывающей промышленности правительством в текущем году приняты меры по совершенствованию законодательства, сокращению административных барьеров, выделению льготного финансирования и внедрению новых инструментов стимулирования отечественного производства.

Особое внимание уделяется перспективным направлениям, таким как машиностроение, нефтехимия, углубленная переработка металлов, автомобилестроение и другим.

В результате по итогам полугодия в данном секторе наблюдается положительная динамика с совокупным показателем 105,1%. По вкладу в ВВП обрабатывающая промышленность на сегодня сохраняет третье место после горнодобывающей и торговли – 13,3%.

Благодаря нововведениям в законодательстве предприятия обрабатывающей промышленности и крупные горнодобывающие компании подписали 25 соглашений, обеспечивающих внутреннюю переработку первичного алюминия и медного сырья.

Так, в 2023 году объем переработки алюминия составил 51 тыс. тонн, что на 20% больше по сравнению с 2022 годом и на 70% по сравнению с 2021 годом. В 2024 году планируется увеличить переработку до 72 тыс. тонн.

Параллельно с этим в Абайской области реализуется проект нового медеплавильного завода. В рамках ввода крупнейшего предприятия до 2029 года объемы производства меди планируется увеличить с 450 тыс. до 750 тыс. тонн.

Производство стали планируется увеличить до 10 млн тонн за счет расширения ТОО "Qarmet" и запуска новых проектов по производству стали специального назначения ("Казахсталь"). Кроме того, компания ERG совместно с BAOWU Steel в городе Рудный планируют запуск производства горячебрикетированного железа. Углубленная переработка железорудного сырья позволит обеспечить 100%-ную сырьевую базу для сталелитейных производств.

планируется увеличить до 10 млн тонн за счет расширения ТОО "Qarmet" и запуска новых проектов по производству стали специального назначения ("Казахсталь"). Кроме того, компания ERG совместно с BAOWU Steel в городе Рудный планируют запуск производства горячебрикетированного железа. Углубленная переработка железорудного сырья позволит обеспечить 100%-ную сырьевую базу для сталелитейных производств. В машиностроительной отрасли планируется дальнейшее развитие железнодорожного кластера с освоением на действующих производствах практически всей линейки продукции для ж/д транспорта и магистральных путей: от мелких изделий до грузовых полувагонов. Реализация данных проектов позволит повысить уровень локализации в железнодорожном машиностроении до 50% к 2030 году.

планируется дальнейшее развитие железнодорожного кластера с освоением на действующих производствах практически всей линейки продукции для ж/д транспорта и магистральных путей: от мелких изделий до грузовых полувагонов. Реализация данных проектов позволит повысить уровень локализации в железнодорожном машиностроении до 50% к 2030 году. В нефтегазовом машиностроении налажено производство частей для насосов и компрессоров, кранов, клапанов, вентилей, арматуры для трубопроводов, баков и цистерн. В скором времени будет запущено производство запорной арматуры, насосного, компрессорного и гидроциклонного оборудования, винтовых насосных систем и расширение производства нефтегазового оборудования.

налажено производство частей для насосов и компрессоров, кранов, клапанов, вентилей, арматуры для трубопроводов, баков и цистерн. В скором времени будет запущено производство запорной арматуры, насосного, компрессорного и гидроциклонного оборудования, винтовых насосных систем и расширение производства нефтегазового оборудования. В автомобилестроении ведется поэтапный переход на более сложный уровень сборки транспортных средств. Автопроизводителями выполняются обязательства по поэтапному доведению доли мелкоузловой сборки (CKD) до 50% от общего объема производства к 2027 году. В рамках развития автокомпонентной базы в малых промышленных зонах городов Костанай и Алматы реализуются проекты по производству сидений, пластиковых деталей и мультимедийных систем.

ведется поэтапный переход на более сложный уровень сборки транспортных средств. Автопроизводителями выполняются обязательства по поэтапному доведению доли мелкоузловой сборки (CKD) до 50% от общего объема производства к 2027 году. В рамках развития автокомпонентной базы в малых промышленных зонах городов Костанай и Алматы реализуются проекты по производству сидений, пластиковых деталей и мультимедийных систем. В строительной индустрии отечественные производители на сегодня покрывают потребности внутреннего рынка в базовых строительных материалах: по бетону на 100%, цементу на 93,7%, сухим строительным смесям на 98,3%. До 2029 года планируется реализация 170 новых проектов, в том числе по производству санфаянса, напольных покрытий, фиброцементных панелей, обоев, керамических плиток, облицовочных кирпичей, теплоизоляционных, кровельных и фасадных материалов. Это позволит увеличить долю местного содержания в стройиндустрии до 85%.

отечественные производители на сегодня покрывают потребности внутреннего рынка в базовых строительных материалах: по бетону на 100%, цементу на 93,7%, сухим строительным смесям на 98,3%. До 2029 года планируется реализация 170 новых проектов, в том числе по производству санфаянса, напольных покрытий, фиброцементных панелей, обоев, керамических плиток, облицовочных кирпичей, теплоизоляционных, кровельных и фасадных материалов. Это позволит увеличить долю местного содержания в стройиндустрии до 85%. Продолжается работа по наращиванию производства бытовой техники за счет привлечения новых инвесторов, таких как китайская компания HKC Corporation и южнокорейская Samsung Electronics, на базе действующего предприятия ТОО "Silk Road Electronics" в городе Сарани.

за счет привлечения новых инвесторов, таких как китайская компания HKC Corporation и южнокорейская Samsung Electronics, на базе действующего предприятия ТОО "Silk Road Electronics" в городе Сарани. Для обеспечения предприятий широким доступом к инфраструктуре совершенствуется деятельность специальных экономических и индустриальных зон. В рамках принятых законодательных поправок по итогам первого полугодия текущего года имеются положительные результаты.

Также важным направлением правительства является поддержка отечественных товаропроизводителей и загрузка мощностей предприятий.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмомали Рахмона 22-23 августа совершит государственный визит в Таджикистан.

