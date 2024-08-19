Стало известно, куда полетит Токаев на этой неделе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмомали Рахмона 22-23 августа совершит государственный визит в Таджикистан, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Акорде 19 августа 2024 года, во время визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства", – говорится в сообщении.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отметим, что президент Таджикистана посещал Казахстан в начале июля 2024 года.