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Стало известно, куда полетит Токаев на этой неделе

Токаев посетит Таджикистан, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 11:10 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмомали Рахмона 22-23 августа совершит государственный визит в Таджикистан, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Акорде 19 августа 2024 года, во время визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудят текущее состояние и перспективы укрепления казахско-таджикского стратегического партнерства", – говорится в сообщении.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отметим, что президент Таджикистана посещал Казахстан в начале июля 2024 года. 

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