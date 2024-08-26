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У акима Алматинской области появился новый заместитель

У акима Алматинской области появился новый заместитель, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:10 Фото: Instagram/almobl_akimat
Назначен новый заместитель акима Алматинской области. Им стал Болат Куренбеков, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 августа 2024 года проинформировали в областном акимате.

"Распоряжением акима Алматинской области, по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан Болат Кайратович Куренбеков назначен на должность заместителя акима Алматинской области", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram акимата Алматинской области.

Напомним, с июня 2022 года должность акима Алматинской области занимает Марат Султангазиев.

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