У акима Алматинской области появился новый заместитель

Назначен новый заместитель акима Алматинской области. Им стал Болат Куренбеков, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 августа 2024 года проинформировали в областном акимате.

"Распоряжением акима Алматинской области, по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан Болат Кайратович Куренбеков назначен на должность заместителя акима Алматинской области", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram акимата Алматинской области.

Напомним, с июня 2022 года должность акима Алматинской области занимает Марат Султангазиев.