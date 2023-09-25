У акима Сыздыкбекова появился новый заместитель

Назначен новый заместитель акима Шымкента. Им стал Айдын Каримов, который ранее был первым замакима Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе акима мегаполиса Габита Сыздыкбекова:

"Распоряжением акима Шымкента Каримов Айдын Мейрамбекович назначен заместителем акима города".

Таким образом, у Габита Сыздыкбекова теперь четыре заместителя:

Куаныш Асылов (первый замакима);

Максут Исахов (замакима);

Нурсадык Ергешбек (замакима);

Айдын Каримов (замакима).

Айдын Каримов родился 1 января 1988 года в Семее. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахскую финансово-экономическую академию, Университет КазГЮУ.

Трудовую деятельность начал в центре по вычислительной технике, телекоммуникациям, информатике и ситуационному анализу МЧС Казахстана, АО "Национальные информационные технологии", Центре технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций, аппаратах акимов столицы и Семея. Также был главным экспертом, руководителем управления, замдиректора департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономического развития и торговли (ныне – Министерство торговли и интеграции) (2012-2016).

В 2016-2017 годы работал заместителем заведующего отделом внешних связей и протокола канцелярии премьер-министра, в 2017-2019 годы – заведующим отделом внешних связей и протокола канцелярии премьер-министра – шефом протокола премьер-министра.

С апреля по ноябрь 2019 года занимал должность заведующего отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола канцелярии премьер-министра, с ноября 2019-го по июнь 2022 года – замруководителя канцелярии премьер-министра.

В июне 2022 года был назначен первым замакима Абайской области.

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5 сентября 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Айтенова от должности акима Шымкента, которую он занимал с 21 января 2020 года. В этот же день президент назначил нового акима – им стал Габит Сыздыкбеков. С февраля 2023 года он работал первым замруководителя Аппарата правительства РК.