Токаев провел встречу с гендиректором Международной организации труда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 сентября провел встречу с генеральным директором Международной организации труда Жильбером Унгбо. Президент отметил исключительную важность этого визита, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, Токаев подчеркнул роль МОТ в продвижении принципов социальной справедливости в глобальном масштабе.

"Мы строим Справедливый Казахстан, и эта концепция перекликается с вашими инициативами социальной справедливости. Миссия МОТ по обеспечению надежного, справедливого и эффективного общественного договора, а также по продвижению прав трудящихся абсолютно неоспорима. Казахстан ратифицировал 25 ключевых конвенций МОТ. Эта работа будет продолжена". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении глава государства проинформировал о проводимых в стране преобразованиях, направленных на улучшение социального благополучия граждан, обеспечение верховенства закона и прав человека.

В свою очередь Жильбер Унгбо высоко оценил реализуемые под руководством Касым-Жомарта Токаева масштабные реформы.

Фото: akorda.kz

Он также рассказал президенту о плодотворных встречах с представителями правительства и подчеркнул лидирующую позицию Казахстана в регионе по вопросам продвижения целей и задач МОТ.

"Ваша страна прилагает значительные усилия для обеспечения благоприятных социально-трудовых условий, что соответствует инициативам нашей организации, продвигаемым в рамках Глобальной коалиции за социальную справедливость". Жильбер Унгбо

Собеседники условились и далее подкреплять сотрудничество практическими мерами, направленными на усиление социальной политики Казахстана и развитие взаимовыгодного партнерства с МОТ.

Ранее Токаев принял акима Жетысуской области Бейбита Исабаева. Он отчитался об итогах социально-экономического развития региона за семь месяцев 2024 года и планах на предстоящий период.