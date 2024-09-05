Токаев принял акима Жетысуской области и дал ему поручения

5 сентября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Жетысуской области Бейбита Исабаева, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Акорде, Бейбит Исабаев отчитался об итогах социально-экономического развития региона за 7 месяцев 2024 года и планах на предстоящий период.

Так, за январь-июль 2024 года краткосрочный экономический индикатор составил 112,4%; в экономику области привлечено 188,2 млрд тенге инвестиций, в том числе частные инвестиции достигли 136,7 млрд тенге;

"Бейбит Исабаев сообщил, что, учитывая аграрную направленность региона, особое внимание уделяется мерам по возврату и вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель, реализации программы "Ауыл аманаты" и развитию сахарной отрасли", – отметили в Акорде.

Кроме того, аким проинформировал о развитии промышленного производства, привлечении инвестиций в регион:

"Реализуется ряд перспективных инвестпроектов, в том числе крупный металлургический комбинат в Кербулакском районе, индустриальный парк "Казахстанско-китайский международный промышленный город" на территории СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота", ветровая электростанция мощностью 1 ГВт в районе Джунгарских ворот", – рассказал аким президенту.

Также принимаются системные меры по расширению транспортно-логистического и транзитного потенциала региона.

Что касается состояния жилищно-коммунальной сферы, то:

– до конца года уровень газификации в регионе достигнет 56,5%. Ожидается, что Жетысуская область будет полностью газифицирована к 2028 году;

– за последние два года в области построено и отремонтировано 86 объектов социальной инфраструктуры.

Относительно жилищного и дорожного строительства, развития туризма аким доложил, что в целом туристическая отрасль региона опирается на потенциал пяти дестинаций. Это озера Алаколь и Балхаш, национальные парки "Алтын-Емел" и "Жонгар-Алатау", горный массив Жонгарского Алатау.

Также с целью развития экологического туризма запланировано строительство дорог до водопада Бурхан-булак и озера Жасылколь.

Глава государства поручил продолжить работу по дальнейшему социально-экономическому развитию региона и повышению благосостояния населения.

4 сентября Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова и узнал о ходе подготовки и организации республиканского референдума.