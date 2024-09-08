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Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Татарстана

встреча президентов, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 18:28 Фото: Акорда
8 сентября президент Казахстана провел встречу с Рустамом Миннихановым, прибывшим в Астану для участия в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства выразил признательность Раису Татарстана за его личное участие в этом важном международном событии. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокое представительство российской сборной, в состав которой входят спортсмены из Татарстана.

Президент Казахстана с удовлетворением отметил планомерное развитие торгово-экономического сотрудничества, а также указал на важность своевременной и качественной реализации совместных проектов в области машиностроения и нефтегазохимии.

В свою очередь Рустам Минниханов поблагодарил за теплый прием и возможность участия во Всемирных играх кочевников, олицетворяющих общность истории, традиций тюркских народов и всей кочевой цивилизации.

Руководитель Татарстана выразил готовность к реализации новых совместных проектов в области производства продукции высокого передала, IT-индустрии и в других секторах экономики, представляющих взаимный интерес.

Собеседники также обсудили вопросы межрегионального сотрудничества и повестку предстоящего саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре этого года.

Ранее Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

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