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О чем Бектенов доложил Токаеву, и какие поручения дал президент

О чем Бектенов доложил Токаеву, и какие поручения дал президент, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:32 Фото: akorda.kz
24 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова, который проинформировал главу государства о показателях социально-экономического развития страны, ходе уборочной кампании и подготовке к отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

По данным главы правительства, рост экономики за январь – август составил 3,7%.

Наибольшее увеличение показали секторы строительства (8,8%), транспорта и складирования (7,9%), связи (7,4%), торговли (5,5%), обрабатывающей промышленности (4,9%).

В сельском хозяйстве объем льготного финансирования вырос в три раза и доведен до 580 млрд тенге.

На сегодня по стране убрано 70,2% площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 17,2 млн тонн зерна. Аграрии обеспечены достаточным объемом льготного топлива.

Президенту было доложено, что во всех регионах ведется работа по подготовке к отопительному сезону.

Обеспечена готовность социальных объектов, по жилым домам работы завершены на 98,3%. Ежегодная потребность электростанций в угле составляет 60 млн тонн, имеющийся запас соответствует нормативу.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с ходом исполнения его поручений по ликвидации последствий паводков и мерами по предупреждению паводковой ситуации в следующем году.

Всем пострадавшим оказана социальная поддержка и выплачены компенсации за поврежденное имущество. Приобретено и выдано 5767 единиц жилья, построено 2576 новых домов, завершаются работы на 104 объектах в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях. Реализуется План противопаводковых мероприятий.

"В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему раскрытию промышленного потенциала страны и модернизации инфраструктуры", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего судебного совета Дмитрия Малахова.

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