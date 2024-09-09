Токаев дал ряд поручений Бектенову
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 9 сентября 2024 года принял премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе президента Казахстана, Олжас Бектенов отчитался о социально-экономической ситуации в стране, ходе уборочной кампании и темпах восстановления жилья в регионах, пострадавших в результате паводков:
- в этом году основными драйверами экономического развития стали обрабатывающая промышленность и строительная отрасль;
- в сельском хозяйстве также наблюдается значительный рост. По основным зерновым культурам по стране убрано порядка 4,5 млн га, или 27%;
- при средней урожайности 15 центнеров с гектара намолочено около 6,6 млн тонн зерна, что выше показателей прошлого года на 40%;
- отгрузка удешевленного дизельного топлива ведется согласно графику.
Также глава правительства проинформировал об обеспечении жильем пострадавших от паводков жителей:
- 7463 семьям было предоставлено новое жилье;
- на завершающей стадии строительства находятся 479 домов. Кроме того, компенсация на ремонт была выплачена 9171 семьям.
"По итогам встречи глава государства, подчеркнув важность проводимой работы, дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале Акорды.
Чуть ранее под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности РК.
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