Токаев дал ряд поручений Бектенову

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 9 сентября 2024 года принял премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе президента Казахстана, Олжас Бектенов отчитался о социально-экономической ситуации в стране, ходе уборочной кампании и темпах восстановления жилья в регионах, пострадавших в результате паводков:

в этом году основными драйверами экономического развития стали обрабатывающая промышленность и строительная отрасль;

в сельском хозяйстве также наблюдается значительный рост. По основным зерновым культурам по стране убрано порядка 4,5 млн га, или 27%;

при средней урожайности 15 центнеров с гектара намолочено около 6,6 млн тонн зерна, что выше показателей прошлого года на 40%;

отгрузка удешевленного дизельного топлива ведется согласно графику.

Также глава правительства проинформировал об обеспечении жильем пострадавших от паводков жителей:

7463 семьям было предоставлено новое жилье;

на завершающей стадии строительства находятся 479 домов. Кроме того, компенсация на ремонт была выплачена 9171 семьям.

"По итогам встречи глава государства, подчеркнув важность проводимой работы, дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале Акорды.

Чуть ранее под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности РК.