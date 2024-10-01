В Уральске назначили нового акима

В Уральске спустя более чем два месяца определились с акимом города, сообщает Zakon.kz.

Им стал Мурат Байменов. Его кандидатуру согласовали сегодня, 1 октября на 15-й внеочередной сессии Уральского городского маслихата.

Отметим, что прежний градоначальник Уральска Миржан Сатканов покинул должность в июле 2024 года.

Мурат Байменов родился в 1969 году. В 2002 году окончил Центрально-Азиатский университет по специальности "экономист-финансист".

В разные годы работал бухгалтером совхоза, главным экономистом, заместителем начальника Управления финансов по ЗКО; заместителем начальника Департамента финансов по ЗКО; заместителем акима Зеленовского района; заместителем начальника Управления энергетики и ЖКХ по ЗКО. С 2020 года – заместитель акима района Байтерек.

Отметим, что сегодня, 1 октября назначили нового акима города Туркестана. Им стал Азимбек Пазылбекулы.