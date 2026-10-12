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Политика

Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 15:01 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 12 октября 2026 года, подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, глава государства после консультаций с премьер-министром Олжасом Бектеновым и председателем Курултая Айбеком Дадебаем, проведенных в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Конституции РК, подписал указ "О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней".

Центральной избирательной комиссии поручено принять все меры по назначению, подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

Также Токаев поручил правительству Казахстана, акимам Астаны, областей, Алматы и Шымкента принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов.

"Указ вступает в силу со дня опубликования", – говорится в официальном сообщении.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 15:01
Выборы в маслихаты – президент провел консультации с премьер-министром и председателем Курултая

24 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев анонсировал досрочные выборы в маслихаты всех уровней. Выступая на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, президент отметил, что в стране происходит масштабная трансформация всей системы государственного управления в соответствии с требованиями времени. Заключительным этапом преобразований, как заявил глава государства, станут выборы в маслихаты всех уровней. Он добавил, что "действующие депутаты местных представительных органов сохраняют свои полномочия до их прекращения по основаниям, предусмотренным Конституцией и законами".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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