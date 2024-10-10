Экс-замглавы МВД Марат Кожаев принес присягу депутата Сената

Назначенный депутатом Сената Марат Кожаев на пленарном заседании палаты 10 октября 2024 года принес присягу народу Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев напомнил, что Марат Кожаев был назначен сенатором главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы поздравляем вас с назначением сенатором и желаем успехов в депутатской деятельности. Выражаем надежду на ваш плодотворный труд во имя интересов страны. Марат Кожаев изъявил желание работать в составе Комитете по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам", – сказал Ашимбаев.

Он отметил, что в соответствии с конституционными нормами, назначенный депутат должен принести присягу.

"Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата", – зачитал Марат Кожаев.

4 октября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Кожаева от должности первого заместителя министра внутренних дел Казахстана и назначил его депутатом Сената Парламента.