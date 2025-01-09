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Общество

Депутат Кожаев высказался о штрафах за прогрев авто более пяти минут

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, парковка, паркинг, парковка зимой, паркинг зимой, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 11:47 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутат Марат Кожаев в кулуарах Сената Парламента Казахстана 9 января 2025 года прокомментировал справедливость штрафов за прогрев автомобилей более пяти минут, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор отметил, что это норма не новая, и действует очень давно.

"Дело в том, что это все направлено на то, чтобы соблюсти экологические нормы... У нас очень загрязнены воздушные бассейны, особенно наших больших городов. В связи с этим это сделано. Да, там, конечно, для того, чтобы привлечь по этой статье, нужны неопровержимые процессуальные доказательства. В данном случае, наверное, видеосъемка, фиксация времени и так далее. И если это будет, значит, имеет место, что эти люди понесут наказание в административном порядке", – сказал Марат Кожаев.

Он дополнил, что такие же нормы действуют и в развитых странах.

Ранее депутат Марат Кожаев прокомментировал рассылку о том, что на трассах начнут штрафовать за превышение скорости.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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