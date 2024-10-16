Берик Уали рассказал, подаст ли Казахстан заявку на вступление в БРИКС

Советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал о том, что в адрес Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении страны в БРИКС. И глава государства внимательно рассматривает эти предложения с точки зрения национальных интересов, сообщает Zakon.kz.

23-24 октября состоится саммит БРИКС в Казани. По словам Уали, в график Токаева включено участие в нем.

"Он планирует выступить там 24 октября на расширенном заседании организации в формате "аутрич", – сообщил советник – пресс-секретарь президента.

Казахстан, по его словам, с интересом наблюдает за эволюцией БРИКС, поддерживает призывы лидеров государств-основателей организации приложить все усилия для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав.

"В адрес президента поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС. Ведь наша страна признана в качестве ответственного и авторитетного члена международного сообщества. Эти предложения внимательно рассматриваются главой государства и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана", – сказал Берик Уали.

Вместе с тем, отметил он, в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения.

При этом советник-пресс-секретарь президента обратил внимание на ООН.

"Президент неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка", – сказал он.

По мнению президента, продолжил Уали, ООН не свободна от недостатков, но другой такой организации не существует, и поэтому она нуждается в поддержке мирового сообщества.

"А Устав ООН должен служить основой международного права, никто не вправе нарушать принципы, заложенные в этом основополагающем документе. Президент уже выражал сожаление по поводу неспособности Совета безопасности ООН принимать важные и судьбоносные решения. Поэтому он считает необходимым приступить к реформе СБ ООН на основе широких консультаций государств-членов ООН с учетом интересов и "средних держав", – резюмировал Уали.

БРИКС была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Инициатором создания объединения выступила российская сторона. В основе работы БРИКС лежат Планы действий, принимаемые на ежегодных саммитах с 2010 года.

Система форматов взаимодействия стран БРИКС включает в себя ежегодные плановые встречи на высшем уровне, встречи лидеров в кулуарах G20, встречи высоких представителей, курирующих вопросы национальной безопасности, министров иностранных дел ("на полях" Генеральной Ассамблеи ООН), министров финансов и управляющих центральных банков (в рамках осенних и весенних совещаний Международного валютного фонда и Всемирного банка, Совета управляющих, а также в рамках встреч министров финансов G20), министров сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития стран БРИКС и т.д.

В настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (именно первые буквы названий этих стран дали название объединению BRICS), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В 2024 году сразу пять государств присоединились к объединению. Также официально заявки на вступление направили Малайзия и Азербайджан.