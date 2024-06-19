Берик Уали о нападении на Садыкова: Прежде всего он – гражданин Казахстана

Советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали 19 июня прокомментировал слова Касым-Жомарта Токаева о нападении на журналиста Айдоса Садыкова, произошедшем в Киеве. Он заявил, что журналист и его семья могут рассчитывать на защиту государства, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-секретаря, глава государства дал поручение правоохранительным органам Казахстана согласно установленным процедурам обратиться за дополнительной информацией к украинской стороне и в случае необходимости оказать содействие в расследовании.

"Независимо от обвинений, которые ранее были предъявлены Айдосу Садыкову, он прежде всего является гражданином Казахстана. Соответственно, он и его семья пользуются положенными им правами. Согласно Конституции, они могут рассчитывать на защиту и покровительство государства за его пределами. Поэтому президент поручил соответствующим государственным и дипломатическим службам оказать семье Садыковых всю необходимую помощь, если на то будет их согласие", – отметил Уали.

18 июня 2024 года стало известно, что в Киеве было совершено покушение на журналиста Айдоса Садыкова. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии. Прокуратура Киева начала расследование по факту покушения на умышленное убийство журналиста. В ведомстве сообщили, что "по предварительной информации, неизвестный с пистолетом подбежал к машине, где находились потерпевший и его жена, произвел выстрел в мужчину, после чего скрылся". Покушение произошло недалеко от дома, где они живут. Нападавшего ищут.

19 июня Касым-Жомарт Токаев сделал заявление по покушению на журналиста Айдоса Садыкова в Киеве. Он заявил, что все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.



По данным СМИ, в марте 2014 года актюбинские журналисты Айдос и Наталья Садыковы уехали из Казахстана в Украину, где и создали YouTube и Telegram-каналы. В октябре 2023 года стало известно, что их объявили в розыск. Розыскное дело было зарегистрировано в Астане, а инициатором выступило МВД РК. В ведомстве объяснили причину: "Уполномоченным органом на YouTube-канале выявлены видеоматериалы, не соответствующие действительности и пропагандирующие национальную рознь".