Токаев поговорил по телефону с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало
Фото: akorda
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, в ходе беседы главы государств обсудили перспективы развития отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау.
"Президенты подтвердили приверженность расширению двустороннего сотрудничества и рассмотрели приоритетные направления взаимодействия", – говорится на официальном сайте президента страны.
Глава государства пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить Казахстан с официальным визитом в удобное время.
Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
5 октября 2024 года Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана.
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