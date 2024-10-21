Токаев поговорил по телефону с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе беседы главы государств обсудили перспективы развития отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау.

"Президенты подтвердили приверженность расширению двустороннего сотрудничества и рассмотрели приоритетные направления взаимодействия", – говорится на официальном сайте президента страны.

Глава государства пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить Казахстан с официальным визитом в удобное время.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

5 октября 2024 года Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана.