Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Zakon.kz.

Отметив традиционно высокую динамику казахско-таджикских отношений, главы государств обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана в Таджикистан в августе 2024 года", – отмечают в пресс-службе Акорды.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад президента Таджикистана в укрепление двусторонних отношений.

Также лидеры двух стран подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению межгосударственного взаимодействия в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

Ранее Касым-Жомарт Токаев на полях IX съезда судей провел встречу с президентом Международной ассоциации по судебному администрированию (IACA) Луисом Пальмой. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы судебной реформы в Казахстане.