Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Отметив традиционно высокую динамику казахско-таджикских отношений, главы государств обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
"Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана в Таджикистан в августе 2024 года", – отмечают в пресс-службе Акорды.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа.
Глава государства подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад президента Таджикистана в укрепление двусторонних отношений.
Также лидеры двух стран подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению межгосударственного взаимодействия в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
Ранее Касым-Жомарт Токаев на полях IX съезда судей провел встречу с президентом Международной ассоциации по судебному администрированию (IACA) Луисом Пальмой. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы судебной реформы в Казахстане.