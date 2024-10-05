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Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

Токаев, Таджикистан, Эмомали Рахмон, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 11:07 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Zakon.kz.

Отметив традиционно высокую динамику казахско-таджикских отношений, главы государств обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Особый акцент был сделан на качественной реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе достигнутых в ходе государственного визита президента Казахстана в Таджикистан в августе 2024 года", – отмечают в пресс-службе Акорды.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад президента Таджикистана в укрепление двусторонних отношений.

Также лидеры двух стран подтвердили взаимное стремление к дальнейшему углублению межгосударственного взаимодействия в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

Ранее Касым-Жомарт Токаев на полях IX съезда судей провел встречу с президентом Международной ассоциации по судебному администрированию (IACA) Луисом Пальмой. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы судебной реформы в Казахстане.

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