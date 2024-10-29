Илон Маск пришел со своим сыном и мамой на митинг Трампа в Нью-Йорке

27 октября известный сторонник Дональда Трампа пришел на его митинг с близкими членами семьи, сообщает Zakon.kz.

Фотографии и видео с митинга Трампа в нью-йоркском Madison Square Garden активно выкладывала и репостила на своей странице в социальной сети Х Мэй Маск. На многочисленных фото и видео присутствует она, ее знаменитый сын и внук по имени X Æ A-Xii (Икс).

Фото: Х/mayemusk

Рядом со звездной американской семьей засветилась и Мелания Трамп, которая за неделю до выборов присоединилась к агитационной кампании супруга. И, судя по видео, она там оказалась добровольно-принудительно.

Captured this incredible moment with Elon, his mother, and his son.



This perfectly encapsulates what every MAGA rally is about.



This is JOY. pic.twitter.com/StXpH2FD8S — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 27, 2024

Выход в свет с семьей Илон Маск приурочил своему выступлению. Так он пообещал присутствующим, что для заботы об американских семьях он поможет сократить федеральный бюджет минимум на 2 трлн долларов.

"Ваши деньги тратятся впустую. Мы собираемся убрать правительство с вашей спины и из ваших карманов, и Америка не просто станет великой, Америка достигнет высот, которых она никогда раньше не видела. Будущее будет потрясающим!" – пообещал Илон Маск в случае победы Дональда Трампа.

Между тем прокурор Филадельфии подала иск против Комитета политических действий Илона Маска. Миллиардера обвиняют в "проведении незаконной лотереи".