Казахстан избрали членом комиссии ООН по наркотическим средствам
Фото: Zakon.kz
Казахстан стал новым членом комиссии ООН по наркотическим средствам. Решение было принято на заседании экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.
По информации "24KZ", наша страна вошла в состав комиссии по Азиатско-Тихоокеанской группе и будет представлять ее интересы до 2029 года.
Главная задача группы – международный надзор за исполнением соглашений по контролю за наркотиками и выработка рекомендаций по усилению международного сотрудничества в этом направлении.
Ранее стало известно, что Казахстан и Бавария укрепляют деловые связи.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript