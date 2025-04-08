Казахстан избрали членом комиссии ООН по наркотическим средствам

Казахстан стал новым членом комиссии ООН по наркотическим средствам. Решение было принято на заседании экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", наша страна вошла в состав комиссии по Азиатско-Тихоокеанской группе и будет представлять ее интересы до 2029 года.

Главная задача группы – международный надзор за исполнением соглашений по контролю за наркотиками и выработка рекомендаций по усилению международного сотрудничества в этом направлении.

Ранее стало известно, что Казахстан и Бавария укрепляют деловые связи.

