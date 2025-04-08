Касым-Жомарт Токаев назвал направление, в котором готов скооперироваться с Израилем

Глава государства принял председателя Кнессета Государства Израиль Амира Охану, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 апреля 2025 года рассказали в Акорде.

"Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит спикера израильского парламента в Казахстан подтверждает общую приверженность укреплению казахско-израильских отношений. Глава государства отметил значимость данного визита с точки зрения рассмотрения перспектив двустороннего сотрудничества", – сказано в сообщении.

Особое внимание на встрече уделили торгово-экономическому партнерству.

Еще одной важной темой обсуждения стала кооперация в области управления водными ресурсами. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил разработанные в Израиле передовые технологии и подтвердил готовность к партнерству в этой сфере.

Амир Охана поблагодарил президента Казахстана за теплый прием. По его словам, многоплановые связи между двумя странами продолжают успешно развиваться, открывая новые возможности для взаимодействия.

7 апреля глава государства обсудил дальнейшее укрепление отношений с президентом Сербии.