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Политика

Касым-Жомарт Токаев назвал направление, в котором готов скооперироваться с Израилем

Токаев, Казахстан, Израиль, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 12:40 Фото: akorda.kz
Глава государства принял председателя Кнессета Государства Израиль Амира Охану, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 апреля 2025 года рассказали в Акорде.

"Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит спикера израильского парламента в Казахстан подтверждает общую приверженность укреплению казахско-израильских отношений. Глава государства отметил значимость данного визита с точки зрения рассмотрения перспектив двустороннего сотрудничества", – сказано в сообщении.

Особое внимание на встрече уделили торгово-экономическому партнерству.

Еще одной важной темой обсуждения стала кооперация в области управления водными ресурсами. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил разработанные в Израиле передовые технологии и подтвердил готовность к партнерству в этой сфере.

Амир Охана поблагодарил президента Казахстана за теплый прием. По его словам, многоплановые связи между двумя странами продолжают успешно развиваться, открывая новые возможности для взаимодействия.

7 апреля глава государства обсудил дальнейшее укрепление отношений с президентом Сербии.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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