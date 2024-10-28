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На Илона Маска подали в суд из-за "проведения незаконной лотереи"

Миллиардера обвиняют в проведении незаконной лотереи, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 22:49 Фото: flickr
Прокурор Филадельфии Ларри Краснер подала иск против Комитета политических действий Илона Маска. Миллиардера обвиняют в "проведении незаконной лотереи", сообщает Zakon.kz.

Маск пообещал ежедневно вручать по 1 млн долларов случайному избирателю, подписавшему петицию, в которой бизнесмен обещает отстаивать свободу слова и право на ношение оружия. При этом подписантом может стать как республиканец, так и демократ. Петицию распространяют от комитета политических действий America PAC, направленного на поддержку кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Розыгрыши он проводил в Филадельфии, а также по всей Пенсильвании.

По информации CNBC, Министерство юстиции США предупредило комитет Маска о том, что его розыгрыши призов могут нарушать федеральное законодательство о выборах. Но на миллиардера это не подействовало и прокурор подал иск, в котором также уточняется, что на предвыборном митинге 19 октября Маск объявил:

"Если зарегистрированный избиратель предоставит личную идентификационную информацию, а именно адрес, номер телефона, адрес электронной почты, и подпишет петицию о поддержке Конституции, то он получит возможность участия в розыгрыше приза в 1 млн долларов".

"Другими словами, America PAC и Маск уговаривают граждан Филадельфии, а также других "колеблющихся" Штатов на предстоящих выборах, предоставить свои личные идентификационные данные и дать политическое обещание в обмен на шанс выиграть 1 млн долларов", – говорится в иске.

Краснер в своем заявлении упомянул, что "окружному прокурору Филадельфии поручено защищать население от недобросовестной торговой практики, включая незаконные лотереи", и что он также отвечает за защиту общественности от вмешательства в честность выборов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск объявил о запуске ежедневного розыгрыша по 1 млн долларов до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

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