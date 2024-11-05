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Франция рассматривает варианты инвестиций в инфраструктуру Актауского морского порта

Франция рассматривает варианты инвестиций в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 23:05 Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента компании CMA CGM Родольфа Сааде. Основной акцент на встрече был сделан на развитии транспортно-логистического комплекса Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Токаев отметил, что наша страна благодаря географическому расположению играет ключевую роль в развитии транзитных маршрутов Восток – Запад, Север – Юг. С целью наращивания объемов грузоперевозок продолжается активная работа по привлечению инвестиций с крупнейшими мировыми компаниями.

Президент выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества с CMA CGM, региональная штаб-квартира которой расположена в Алматы.

На встрече особое внимание было уделено взаимодействию в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, привлечению инвестиций в логистическую инфраструктуру Актауского морского порта, а также строительству контейнерных судов для портов в Каспийском море.

CMA CGM (Compagnie Maritime d’Affrètement – Compagnie Générale Maritime) – одна из крупнейших мировых судоходных компаний, основанная во Франции в 1978 году. Компания имеет глобальную сеть, которая охватывает более чем 600 контейнеровозов и сеть из 400 офисов, работающих в 160 странах. В 2023 году объем продаж компании составил 47 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Токаев встретился с потенциальным поставщиком ядерных технологий для строительства АЭС.

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Токаев Касым-Жомарт Актау Мангистау Франция Инвестиции в РК 2024 год Бизнес Политика Внешняя политика
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