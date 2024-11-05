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Токаев встретился с потенциальным поставщиком ядерных технологий для строительства АЭС

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 22:29 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Électricité de France (EDF) Люка Ремона. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической отрасли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства был проинформирован о текущей деятельности и планах крупнейшего в мире оператора атомных электростанций.

Президент рассказал, что по итогам общенационального референдума большинство граждан Казахстана поддержало решение о строительстве первой в стране атомной электростанции. Французская компания входит в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для строительства АЭС. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, наша страна рассматривает возможность учреждения международного консорциума в качестве одной из потенциальных моделей реализации этого важнейшего проекта.

Со своей стороны Люк Ремон подтвердил намерение компании продолжить взаимовыгодное партнерство с "Казатомпромом". Он также высказал свои предложения по реализации перспективных проектов в сфере возобновляемой энергетики.

EDF – государственная французская компания по производству и поставкам электроэнергии. Компания является оператором 67 атомных реакторов, из них 56 во Франции, девять – в Великобритании, две – в Китае (примерно 18% общей мощности всех АЭС, эксплуатируемых в мире). Компания планирует построить во Франции еще 14 реакторов.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом во Францию 4 ноября 2024 года. В аэропорту Парижа президента Казахстана встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как Макрон встретил Токаева в Париже, можно прочитать по этой ссылке.

Отметим, что Токаев во время участия в работе инвестиционного круглого стола во Франции детально остановился на перспективных направлениях расширения экономических связей.

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