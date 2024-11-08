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Для чего проводится мониторинг деятельности избранных акимов

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 18:22 Фото: freepik
В Казахстане проводится мониторинг деятельности избранных акимов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков 8 ноября 2024 года на заседании Общественной палаты при Мажилисе VIII созыва, в течение года анализируется исполнение акимами своих предвыборных программ, итоги отчетных встреч с населением, а также деятельность в социальных сетях.

"Соответствующая информация по итогам года будет направлена в Администрацию президента", – сказал Бауыржан Омарбеков.

Он напомнил, что с 2025 года все акимы районов и городов областного значения будут только избираться. Выборы будут проводиться по мере наступления сроков ротации акимов. Предварительное количество акимов, срок ротации которых наступит в 2025 году – 36.

В 2023 году прошли выборы акимов 42 районов и трех городов областного значения. Также продолжаются выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Всего было избрано 93% сельских акимов. 

Ранее сообщалось, что в 2025 году заработает новая система выборов акимов. 

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