Мониторинг деятельности субъектов аккредитации: внесены изменения
В частности, уточняется, что субъект аккредитации в течение семи рабочих дней со дня получения запроса представляет документы в орган по аккредитации.
На основании обращения субъекта аккредитации срок предоставления документов в орган по аккредитации продлевается на пять рабочих дней.
Орган по аккредитации проводит анализ представленных документов и по результатам анализа составляет заключение, в котором указывается:
- дата составления;
- фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, проводившего мониторинг;
- наименование субъекта аккредитации;
- период проведения мониторинга;
- период деятельности субъекта аккредитации, подлежащий мониторингу.
- сведения о результатах мониторинга, в том числе о выявленных несоответствиях;
- подпись лица, проводившего мониторинг.
Орган по аккредитации уведомляет субъекта аккредитации о результатах мониторинга в течение 20 рабочих дней с даты представления документов.
Орган по аккредитации на своем официальном сайте ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, опубликовывает отчет о результатах мониторинга, который содержит:
- статистические данные о количестве субъектов аккредитации, по которым проведен мониторинг, у которых по результатам мониторинга выявлены и не выявлены несоответствия;
- наименования субъектов аккредитации, по которым проведен мониторинг, информация о несоответствиях критериям аккредитации;
- информация о принятых мерах в отношении субъектов аккредитации, по которым выявлены несоответствия.
Если в выявленных несоответствиях критериям аккредитации имеются признаки состава административного правонарушения, орган по аккредитации в течение трех рабочих дней направляет в уполномоченный орган заключение и собранные материалы для принятия соответствующих мер.
Приказ вводится в действие с 9 августа 2025 года.