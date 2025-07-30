Мониторинг деятельности субъектов аккредитации: внесены изменения

Приказом и.о. министра торговли и интеграции от 23 июля 2025 года внесены изменения в Правила осуществления мониторинга деятельности субъектов аккредитации, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что субъект аккредитации в течение семи рабочих дней со дня получения запроса представляет документы в орган по аккредитации.

На основании обращения субъекта аккредитации срок предоставления документов в орган по аккредитации продлевается на пять рабочих дней.

Орган по аккредитации проводит анализ представленных документов и по результатам анализа составляет заключение, в котором указывается:

дата составления;

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, проводившего мониторинг;

наименование субъекта аккредитации;

период проведения мониторинга;

период деятельности субъекта аккредитации, подлежащий мониторингу.

сведения о результатах мониторинга, в том числе о выявленных несоответствиях;

подпись лица, проводившего мониторинг.

Орган по аккредитации уведомляет субъекта аккредитации о результатах мониторинга в течение 20 рабочих дней с даты представления документов.

Орган по аккредитации на своем официальном сайте ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, опубликовывает отчет о результатах мониторинга, который содержит:

статистические данные о количестве субъектов аккредитации, по которым проведен мониторинг, у которых по результатам мониторинга выявлены и не выявлены несоответствия;

наименования субъектов аккредитации, по которым проведен мониторинг, информация о несоответствиях критериям аккредитации;

информация о принятых мерах в отношении субъектов аккредитации, по которым выявлены несоответствия.

Если в выявленных несоответствиях критериям аккредитации имеются признаки состава административного правонарушения, орган по аккредитации в течение трех рабочих дней направляет в уполномоченный орган заключение и собранные материалы для принятия соответствующих мер.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2025 года.