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Право

Мониторинг деятельности субъектов аккредитации: внесены изменения

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 10:13 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра торговли и интеграции от 23 июля 2025 года внесены изменения в Правила осуществления мониторинга деятельности субъектов аккредитации, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что субъект аккредитации в течение семи рабочих дней со дня получения запроса представляет документы в орган по аккредитации.

На основании обращения субъекта аккредитации срок предоставления документов в орган по аккредитации продлевается на пять рабочих дней.

Орган по аккредитации проводит анализ представленных документов и по результатам анализа составляет заключение, в котором указывается:

  • дата составления;
  • фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, проводившего мониторинг;
  • наименование субъекта аккредитации;
  • период проведения мониторинга;
  • период деятельности субъекта аккредитации, подлежащий мониторингу.
  • сведения о результатах мониторинга, в том числе о выявленных несоответствиях;
  • подпись лица, проводившего мониторинг.

Орган по аккредитации уведомляет субъекта аккредитации о результатах мониторинга в течение 20 рабочих дней с даты представления документов.

Орган по аккредитации на своем официальном сайте ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, опубликовывает отчет о результатах мониторинга, который содержит:

  • статистические данные о количестве субъектов аккредитации, по которым проведен мониторинг, у которых по результатам мониторинга выявлены и не выявлены несоответствия;
  • наименования субъектов аккредитации, по которым проведен мониторинг, информация о несоответствиях критериям аккредитации;
  • информация о принятых мерах в отношении субъектов аккредитации, по которым выявлены несоответствия.

Если в выявленных несоответствиях критериям аккредитации имеются признаки состава административного правонарушения, орган по аккредитации в течение трех рабочих дней направляет в уполномоченный орган заключение и собранные материалы для принятия соответствующих мер.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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