Политика

"С дорогим братом": Токаев опубликовал фото с Эрдоганом

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 09:59 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал фотографию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сделанную во время беседы в резиденции в Астане, сообщает Zakon.kz.

Снимок был опубликован сегодня, 14 мая 2026 года, на странице Касым-Жомарта Токаева в Instagram.

"Из момента теплой и душевной беседы в моей резиденции с дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Астана. 13 мая", – говорится под постом президента РК.

Подписанные на главу государства казахстанцы в комментариях выразили свое восхищение братским отношениям двух лидеров:

  • "Какое счастье".
  • "Пусть наше единство будет вечным".
  • "Пусть турецкие братья будут благополучны".
  • "Пусть единство тюркских стран будет крепким".
  • "Пусть согласие и сплоченность тюркских стран только укрепляются".
  • "Пусть братские отношения между двумя странами становятся еще крепче".
  • "Теплая встреча. Пусть Аллах дарует благополучие. Эрдоган-ата – человек с верой".

Госвизит Эрдогана: как в Астане встретили президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан с государственным визитом 13 мая 2026 года. Его в аэропорту Астаны встретил Касым-Жомарт Токаев.

