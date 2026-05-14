"С дорогим братом": Токаев опубликовал фото с Эрдоганом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал фотографию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сделанную во время беседы в резиденции в Астане, сообщает Zakon.kz.

Снимок был опубликован сегодня, 14 мая 2026 года, на странице Касым-Жомарта Токаева в Instagram.

"Из момента теплой и душевной беседы в моей резиденции с дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Астана. 13 мая", – говорится под постом президента РК.

Подписанные на главу государства казахстанцы в комментариях выразили свое восхищение братским отношениям двух лидеров:

"Какое счастье".

"Пусть наше единство будет вечным".

"Пусть турецкие братья будут благополучны".

"Пусть единство тюркских стран будет крепким".

"Пусть согласие и сплоченность тюркских стран только укрепляются".

"Пусть братские отношения между двумя странами становятся еще крепче".

"Теплая встреча. Пусть Аллах дарует благополучие. Эрдоган-ата – человек с верой".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан с государственным визитом 13 мая 2026 года. Его в аэропорту Астаны встретил Касым-Жомарт Токаев.