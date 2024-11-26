Назначен новый командующий войсками регионального командования "Юг"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Куанышбека Уштаева от должности командующего войсками регионального командования "Юг". Его на этом посту сменил Ержан Ибраев, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в распоряжениях, подписанных Касым-Жомартом Токаевым и опубликованных на сайте Акорды 26 ноября 2024 года:

"Уштаев Куанышбек Ускенбаевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг";

Ибраев Ержан Вакасович назначен командующим войсками регионального командования "Юг", он освобожден от ранее занимаемой должности".

Куанышбек Уштаев занимал эту должность с ноября 2023 года. Ему 48 лет.

Фото: gov.kz

Ержан Ибраев, до нового назначения, с ноября 2023 года занимал должность командующего войсками регионального командования "Астана". Ему 46 лет.

Фото: gov.kz

Также Касым-Жомарт Токаев сменил главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК. Подробнее об этом можете узнать здесь.