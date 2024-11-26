Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Назначен новый командующий войсками регионального командования "Юг"

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 12:03 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Куанышбека Уштаева от должности командующего войсками регионального командования "Юг". Его на этом посту сменил Ержан Ибраев, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в распоряжениях, подписанных Касым-Жомартом Токаевым и опубликованных на сайте Акорды 26 ноября 2024 года:

  • "Уштаев Куанышбек Ускенбаевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг";
  • Ибраев Ержан Вакасович назначен командующим войсками регионального командования "Юг", он освобожден от ранее занимаемой должности".

Куанышбек Уштаев занимал эту должность с ноября 2023 года. Ему 48 лет.

Назначен новый командующий войсками регионального командования "Юг", фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 12:03

Фото: gov.kz

Ержан Ибраев, до нового назначения, с ноября 2023 года занимал должность командующего войсками регионального командования "Астана". Ему 46 лет.

Назначен новый командующий войсками регионального командования "Юг", фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 12:03

Фото: gov.kz

Также Касым-Жомарт Токаев сменил главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК. Подробнее об этом можете узнать здесь.

Читайте также

Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
О чем глава МВД доложил Токаеву и какие поручения получил
О чем глава МВД доложил Токаеву и какие поручения получил
Токаев принял министра труда
О новых подходах к соцподдержке населения доложили Токаеву
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Назначения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
землетрясение близ Алматы
Жители нескольких городов почувствовали землетрясение, произошедшее в Жетысуской области
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
подарки на новый года знаки зодиака
Три знака зодиака получат роскошные подарки на Новый год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: