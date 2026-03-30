Политика

Токаев освободил от должности командующего войсками регионального командования "Запад"

Артыков Бауыржан, военнослужащий, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 09:09 Фото: gov.kz
Сегодня, 30 марта 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности командующего войсками регионального командования "Запад", сообщает Zakon.kz.

Cоответствующую информацию опубликовала пресс-служба Акорды.

"Распоряжением главы государства Артыков Бауыржан Шубаевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Запад", – отмечено в официальной публикации.

Бауыржан Артыков родился 4 августа 1973 года в с. Самсоновка Сайрамского Шымкентской области.

В 1991 году окончил среднюю школу №24 Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

1) Курсы младших офицеров ВС РК в 1993 году (офицер мотострелковых войск);

2) Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище в 1994 году;

3) Университет "Кайнар" в 2006 году ("Педагогика и психология"); Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в 2008 году ("Военное и административное управление");

4) Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в 2019 году ("Стратегический менеджмент в военном деле").

С 1991 по 1993 год проходил срочную воинскую службу.

Служил на должностях от командира взвода до первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками – начальника штаба.

С 2023 по 2024 год был начальником Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК.

С 5 февраля 2024 года распоряжением главы государства являлся командующим войсками регионального командования "Запад".

Сотни людей, задержания, аресты и следствие: раскрыты новые подробности драки в России с участием казахстанцев
Сотни людей, задержания, аресты и следствие: раскрыты новые подробности драки в России с участием казахстанцев
Токаев назначил нового командующего войсками регионального командования "Запад"
Токаев назначил нового командующего войсками регионального командования "Запад"
Назначен новый командующий войсками регионального командования "Юг"
Назначен новый командующий войсками регионального командования "Юг"
