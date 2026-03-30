Сегодня, 30 марта 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности командующего войсками регионального командования "Запад", сообщает Zakon.kz.

Cоответствующую информацию опубликовала пресс-служба Акорды.

"Распоряжением главы государства Артыков Бауыржан Шубаевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Запад", – отмечено в официальной публикации.

Бауыржан Артыков родился 4 августа 1973 года в с. Самсоновка Сайрамского Шымкентской области.

В 1991 году окончил среднюю школу №24 Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

1) Курсы младших офицеров ВС РК в 1993 году (офицер мотострелковых войск);

2) Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище в 1994 году;

3) Университет "Кайнар" в 2006 году ("Педагогика и психология"); Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в 2008 году ("Военное и административное управление");

4) Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в 2019 году ("Стратегический менеджмент в военном деле").

С 1991 по 1993 год проходил срочную воинскую службу.

Служил на должностях от командира взвода до первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками – начальника штаба.

С 2023 по 2024 год был начальником Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК.

С 5 февраля 2024 года распоряжением главы государства являлся командующим войсками регионального командования "Запад".