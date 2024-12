Сделано в Париже: Саломе Зурабишвили похвасталась фото и видео с мировыми лидерами

Так, пока еще действующая президент Грузии, поспешила рассказать на своей странице в Х, что в Париже у нее состоялась "развернутая дискуссия" с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Свой пост Зурабишвили закончила фразой "Боже, благослови Соединенные Штаты Америки".

"In depth discussion with Presidents Trump & Macron. Exposed the stolen election and extremely alarming repression against the people of Georgia. Underscored the need for a strong US. The Georgian people have a friend in Donald Trump. God bless the United States of America 🇬🇪 🇺🇸 pic.twitter.com/w9myeFG61P