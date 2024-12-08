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Политика

Сделано в Париже: Саломе Зурабишвили похвасталась фото и видео с мировыми лидерами

Саломе Зурабишвили, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 04:52 Фото: Х/Zourabichvili_S
Президент Грузии опубликовала кадры, сделанные в Париже с мировыми лидерами, сообщает Zakon.kz.

Так, пока еще действующая президент Грузии, поспешила рассказать на своей странице в Х, что в Париже у нее состоялась "развернутая дискуссия" с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

"Разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии. Подчеркнута необходимость сильных США. У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа", – отметила Зурабишвили.

Свой пост Зурабишвили закончила фразой "Боже, благослови Соединенные Штаты Америки".

Не ограничившись "другом" Трампом, она пристроилась к Илону Маску и сфотографировалась с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Известно, что выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация – 29 декабря. Это голосование станет первым в стране, когда главу государства выберет не напрямую народ, как раньше, а специальная Избирательная коллегия, в которую войдут в основном депутаты парламента, представители местных органов власти, члены Верховных советов Аджарии и Абхазской автономной республики.

Сама Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста по истечении срока своих полномочий, а на церемонии открытия собора Паижской Богоматери в Париже демонстративно подошла к Дональду Трампа, вызвав всеобщее изумление гостей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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