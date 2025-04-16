Токаев обсудил с Кошановым реализацию политических реформ и новые законы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова. Глава государства был проинформирован о текущих итогах деятельности палаты, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Акорды, с начала сессии принято и направлено в Сенат 62 закона, подписано президентом – 55.

Среди них: Водный кодекс, законы о развитии финансового рынка и защите прав потребителей финансовых услуг, по вопросам определения страны происхождения товаров, о здравоохранении и игорном бизнесе.

Также известно, что на рассмотрении депутатов находятся 76 законопроектов. По поручению президента ведется работа над Налоговым, Строительным кодексами, законопроектами по вопросам ОСМС, развитию наукоемких территорий, оптимизации уголовно-процессуального законодательства, об искусственном интеллекте.

Далее председатель Мажилиса сообщил о результатах первого чтения проекта нового Налогового кодекса и работе по законодательному обеспечению поручений президента, данных на заседании Национального курултая в Бурабае.

Как рассказали Касым-Жомарту Токаеву, проведены пленарные заседания по рассмотрению государственными органами обращений граждан, поступивших в ходе выездов депутатов в регионы, а также по вопросам реализации политических реформ президента.

Главе государства также представили информацию об осуществлении проектов партии Amanat – "Қарызсыз қоғам", "Ауыл аманаты", "Жер аманаты", "Школа акимов".

Кроме того, Ерлан Кошанов доложил о результатах парламентской дипломатии.

Так, делегация Парламента приняла участие в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза в Ташкенте, где представила информацию о реализации реформ главы государства по обеспечению социальной справедливости. Активная работа ведется и по линии Парламентской Ассамблеи ОДКБ, ТюркПА, МПА СНГ и других межпарламентских организаций.

Ранее под председательством Токаева состоялось рабочее совещание Совета Безопасности. В ходе мероприятия был обсужден алгоритм действий по изменению ситуации на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов.