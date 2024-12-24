Как в Казахстане борются со стихийными свалками с помощью ИИ

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев 24 декабря в Офисе цифрового правительства рассказал, что с помощью снимков с казахстанских спутников имеется возможность выявлять незаконные свалки и вырубку лесов, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что в этом году выявлено почти 5 000 незаконных свалок. Данные передаются Министерству экологии и природных ресурсов.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отметил, что в 2024 году к ответственности привлечено 159 должностных лиц, из них 59 – заместители акимов городов и районов за непринятие мер в ликвидации незаконных мусорных площадок. Он констатировал уменьшение количества стихийных свалок в стране. Если в 2018 году было выявлено порядка 8700 свалок, то в этом году – 4800 свалок.

"На основе спутниковых данных "Қазақстан Ғарыш Сапары", помогающих обнаружить стихийные свалки, территориальные департаменты экологии осуществляют выезд и фиксируют каждый случай, после чего выписывается предписание на ликвидацию. В случае непринятия мер должностные лица привлекаются к административной ответственности", – сказал Ерлан Нысанбаев.

В части незаконной вырубки леса в 2024 году обнаружено 112 случаев. По 56 из них материалы переданы в суд. В случае подтверждения фактов материалы передаются в правоохранительные органы.

"Использование технологий искусственного интеллекта является эффективным инструментом по обнаружению и устранению нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды", – отметил министр.

Ранее в правительстве презентовали примеры работы искусственного интеллекта в eGov.