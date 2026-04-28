Экономика и бизнес

Анализировать качество сотовой связи при помощи ИИ начнут в Казахстане

Фото: pexels
Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 28 апреля 2026 года на заседании правительства сообщил о планах по анализу качества сотовой связи при помощи искусственного интеллекта, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для повышения качества сотовой связи операторами будет внедряться искусственный интеллект для анализа телеком-сетей.

"Система анализирует и прогнозирует нагрузку на сеть, плотность пользователей и расположение станций. Это поможет автоматически перераспределять ресурсы без участия инженеров. В рамках борьбы с мошенничеством планируется внедрение AI-антифрод системы", – сказал Мадиев.

При массовом обзвоне, подмене номера или признаках мошеннической схемы система блокирует вызов за доли секунды – еще до того, как абонент возьмет трубку.

Ранее мы писали о разработке AI-помощника для открытия бизнеса.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Заполнять налоговую отчетность за казахстанцев будет специальный AI-помощник
14:15, Сегодня
Заполнять налоговую отчетность за казахстанцев будет специальный AI-помощник
Покрыть весь Казахстан сотовой связью до 2026 года обещают в Минцифры
09:44, 21 октября 2025
Покрыть весь Казахстан сотовой связью до 2026 года обещают в Минцифры
50 AI-агентов будут помогать казахстанцам в разных сферах
10:19, Сегодня
50 AI-агентов будут помогать казахстанцам в разных сферах
Последние
Популярные
Читайте также
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
15:24, Сегодня
"Битва равных по уровню команд": озвучен прогноз из России на матч "Астана" - "Тобыл"
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
15:17, Сегодня
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
15:12, Сегодня
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
15:00, Сегодня
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
