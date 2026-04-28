Анализировать качество сотовой связи при помощи ИИ начнут в Казахстане

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 28 апреля 2026 года на заседании правительства сообщил о планах по анализу качества сотовой связи при помощи искусственного интеллекта, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для повышения качества сотовой связи операторами будет внедряться искусственный интеллект для анализа телеком-сетей.

"Система анализирует и прогнозирует нагрузку на сеть, плотность пользователей и расположение станций. Это поможет автоматически перераспределять ресурсы без участия инженеров. В рамках борьбы с мошенничеством планируется внедрение AI-антифрод системы", – сказал Мадиев.

При массовом обзвоне, подмене номера или признаках мошеннической схемы система блокирует вызов за доли секунды – еще до того, как абонент возьмет трубку.

