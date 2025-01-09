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Политика

Стало известно, куда полетит Касым-Жомарт Токаев на следующей неделе

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 15:30 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 января 2025 года рассказали в пресс-службе нашего президента.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна 14-15 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.

В январе 2023 года Касым-Жомарт Токаев посещал Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. Тогда же президент Казахстана принял участие в церемонии открытия саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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