Стало известно, куда полетит Касым-Жомарт Токаев на следующей неделе
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", сообщает Zakon.kz.
Об этом 9 января 2025 года рассказали в пресс-службе нашего президента.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна 14-15 января примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды.
В январе 2023 года Касым-Жомарт Токаев посещал Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом. Тогда же президент Казахстана принял участие в церемонии открытия саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".
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