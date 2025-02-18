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Политика

Вопросы подготовки к паводкам обсудил аким ЗКО с российской стороной

Вопросы подготовки к паводкам, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 11:13 Фото: акимат ЗКО
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев в рамках рабочей поездки в Оренбургскую область встретился с первым заместителем председателя межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка Оренбургской области Андреем Вязиковым.

В заседании также приняли участие представители ДЧС, Отдела водных ресурсов и Росгидромета.

Основным предметом обсуждения стали прогнозы паводка и взаимодействие сторон в период пропуска паводковых вод. Представители государственных органов Оренбургской области представили доклады о гидрометеорологической обстановке в регионе, мерах подготовки к весеннему половодью и других ключевых аспектах.

"Самым системообразующим природным объектом и основным источником питьевой воды и водообеспечения для Западно-Казахстанской области является бассейн реки Урал. В его бассейне расположены 87 населенных пунктов, где проживает до 75% населения области. Также с реки Урал осуществляется водозабор для хозяйственно-питьевых нужд города Уральска", – подчеркнул Нариман Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

Он также отметил, что, с учетом прогнозов и подготовки водохранилища к весеннему паводку, необходимо корректировать режим работы водохранилища в соответствии со складывающейся гидрологической обстановкой. Это позволит сохранить среднемноголетние уровни воды в нижнем течении реки Урал.

Казахстанская сторона обратилась с предложением обеспечить сброс воды в меженный период не ниже прошлогодних значений.

Фото: акимат ЗКО

По итогам встречи стороны достигли договоренности о тесном взаимодействии в вопросах противодействия паводкам, а также о непрерывном обмене информацией на весь период паводковой активности.

Фото: акимат ЗКО

Айсулу Омарова
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