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Бизнесмены ЗКО выразили готовность оказать содействие в период паводков

Бизнесмены ЗКО выразили готовность оказать содействие в период паводков, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 12:57 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Заместитель премьер-министра Нурлан Байбазаров и аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев провели встречу с бизнесменами.

Во встрече приняли участие руководители строительных, производственных и дорожно-строительных компаний, а также крупные предприниматели региона.

Представителям бизнеса предоставили возможность сообщить о текущей ситуации на предприятиях, понесенных потерях, задать интересующие вопросы в связи с масштабными паводками.

Заместитель премьер-министра отметил, что государство окажет необходимую поддержку бизнес-сообществу, и попросил быть на связи с местными исполнительными органами.

"Мы понимаем, что многие из вас оказались в сложной ситуации, которая касается не только производственных процессов, но и вопроса обеспеченности сырьем, логистики и сбыта. Каждое заявление о понесенных потерях будет рассматриваться индивидуально. Это касается в первую очередь малого и среднего бизнеса", – сказал Нурлан Байбазаров.

Также вице-премьер напомнил, что по поручению главы государства банками и микрофинансовыми организациями реализуются мероприятия по поддержке субъектов МСБ и индивидуальных предпринимателей в виде отсрочки платежей и отмены штрафов и пени по кредитам.

Бизнесмены ЗКО выразили готовность оказать содействие в период паводков, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 12:57

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Глава региона Нариман Турегалиев в свою очередь поблагодарил и сообщил, что около 50 предприятий региона в настоящее время оказывают посильную поддержку в борьбе с наводнением – выделена специальная техника и рабочая сила.

Представители бизнеса заявили, что готовы и дальше оказывать поддержку в борьбе с паводками во время второй волны и в период восстановительных работ, предоставляя дополнительные ресурсы, в том числе необходимую технику, а также перечисляя средства в специальные фонды.

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Айсулу Омарова
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