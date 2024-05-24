Аким ЗКО Нариман Турегалиев встретился с дачниками, пострадавшими от паводка

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев встретился с жителями дачных участков города Уральска, пострадавших от паводка.

В ходе встречи были подняты вопросы, касающиеся механизмов возмещения ущерба, нанесенного стихией.

Фото: акимат ЗКО

Аким области отметил, что в регионе действует специальная оперативная группа по правовым вопросам, возникающим со стороны населения, пострадавшего от паводка, и население может обратиться к данной рабочей группе в индивидуальном порядке.

Фото: акимат ЗКО

"На основании обращений жителей по области 9 224 семьям, пострадавшим от паводка, оказана социальная помощь в размере 100 месячных расчетных показателей, на общую сумму 3,4 млрд тенге. Теперь, согласно заключению комиссии по расчету ущерба, продолжаются выплаты в размере 150 МРП", – сказал Нариман Турегалиев.

В ходе встречи аким области также отметил, что жителям, чьи дачные строения являются единственным жильем, в рамках закона будут предоставлены дома.

Фото: акимат ЗКО

Глава региона пояснил, что у подавляющего большинства собравшихся дома на даче оформлены документально на близких родственников, в связи с чем, поскольку на их имя имеется жилье, обращения таких граждан будут рассматриваться в рамках закона индивидуально.

Стоит отметить, что оперативная группа, которая оказывает правовое консультирование пострадавшим от паводка жителям, работает в Центре приема граждан г. Уральска (ул. Сарайшык, 47).