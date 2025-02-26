Токаев поздравил Эрдогана с 71-летием

Фото: akorda.kz

Глава Казахстана провел телефонный разговор с президентом Турции. Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского турецкого народа, сообщает Zakon.kz.

Также, согласно данным пресс-службы Акорды, в ходе беседы главы государств, отметив высокую динамику развития казахско-турецкого расширенного стратегического партнерства, обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений. Президенты по случаю предстоящего наступления месяца Рамазан пожелали братским народам Казахстана и Турции благополучия и процветания. Президент Турции родился 26 февраля 1954 года. На президентских выборах 2023 года, впервые прошедших в два тура, Эрдоган вновь одержал победу, набрав 52% голосов и опередив кандидата от объединенной оппозиции.

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