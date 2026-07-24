Токаев поздравил Мирзиёева и обсудил с ним перспективы сотрудничества

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского узбекского народа, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 24 июля 2026 года, президент Казахстана отметил, что под мудрым руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан уверенно движется вперед по пути комплексных реформ, демонстрируя впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии и повышении своего международного авторитета.

Глава РК также подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад лидера Узбекистана в укрепление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, неизменно развивающихся в духе дружбы и добрососедства.

Далее собеседники отметили текущую высокую динамику казахско-узбекского сотрудничества и обсудили перспективы углубления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также обсудили график предстоящих встреч.

Шавкат Мирзиёев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области и сегодня отмечает свой 69-й день рождения.

Днем ранее, 23 июля, Токаев поздравлял президента Абделя Фаттаха Ас-Сиси и его соотечественников с национальным праздником Арабской Республики Египет – Днем революции.